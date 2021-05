Nahlížení do katastru nemovitostí jen pro vyvolené: Podle expertů nezákonné, navíc to ohrozí soukromé údaje milionů lidí

Od června se už lidé v katastru anonymně nedostanou ke jménu vlastníka nemovitosti nebo účastníka řízení, ale pouze k základním informacím. Český úřad zeměměřický a katastrální plánuje omezit anonymní přístup. To napadá advokát Petr Novotný, který již několikrát úspěšně obhajoval stovky občanů ve velkých soudních kauzách. Podle něj jsou chystané změny nezákonné a nepřiměřené a jsou v rozporu s principy demokratického právního státu a ústavním pořádkem.

Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný

Proto minulý čtvrtek odeslal předsedovi katastrálního úřadu otevřený dopis, v němž žádá, aby od změn zcela upustil a hledal jiná řešení, jak řešit technické problémy s přetíženou databází. Společně s dalšími odborníky založili iniciativu občanů "Otevřený katastr", v rámci níž vyzývají profesní sdružení a organizace, kterých se změny dotknou nejvíce, ale i obyčejné lidi, aby se k nim připojili.

„Přístup k informacím je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Omezovat ho lze pouze v souladu se zákonem, v případech, kdy to nejde jinak, a pouze na nezbytnou dobu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný, občané mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace. Připravovaná změna je proto nezákonná, navíc prováděná plíživě formou technické úpravy databáze,“ vysvětluje advokát Petr Novotný.

Omezení soukromí a ochrany osobních údajů

Za rok 2020 katastr zaznamenal 50 milionů přístupů anonymního nahlížení. Nově bude katastrální úřad zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí. Kromě osobních údajů vlastníků nemovitostí tak bude mít kompletní přehled o tom, kdo a kdy do katastru nahlíží a na jaké nemovitostí se dívá. Je otázkou, kdo a za jakých podmínek se k těmto údajům bude moci dostat.

„Od revoluce jsme zvyklí, že se kdokoliv může do katastru podívat bez jakékoli identifikace. To se teď najednou po třiceti letech změní. Společenství vlastníků jednotek ale musí nahlížet do katastru nemovitostí, aby mohla plnit zákonné povinnosti. Kolem nutnosti registrace se nevede žádná veřejná diskuze a úřad to změní zcela v tichosti. Dle našich záznamů má ze 70 000 českých SVJ pouhých 7,1% datovou schránku a jedna pětina nemá ani e-ail, natož pak, aby měli povinnost mít členové jakoukoliv eIdentitu,“ tvrdí předseda SVJ Mirek Kaigl ze společnosti Paragrafs.

„Český katastr tímto nezákonně omezí základní občanská práva, které demokratické právní státy svým občanům běžně garantují. To je nepřípustné, k podobným praktikám se uchylují spíše nedemokratické či policejní státy. Úředníci přece mají pro občany vykonávat službu, a ne je hlídat, co dělají. A už vůbec si nemají brát občany jako rukojmí proti přetíženým databázím. Proto cítím povinnost na to upozornit a práva občanů bránit,“ vysvětluje advokát Novotný.

Přístup do katastru se ztíží, seniory prakticky vyloučí

Kompletní údaje budou nově dostupné jen pomocí dálkového přístupu do katastru nebo přes portál eIdentita. Ta je ale v ČR na počátku své existence a reálně ji využívá jen malý zlomek občanů. Přístup do katastru se lidem podstatně ztíží a určité skupině obyvatel, zejména seniorům, se v podstatě zcela znemožní.

„Jako kancelář nás změna nezasáhne, roky fungujeme s dálkovým přístupem. Nicméně máme celou řadu kolegů, i z návazných oborů, kterým opatření život zkomplikuje. Stejně tak naruší plynulost a transparentnost náhledu pro běžného občana. Osobně celou záležitost vnímám spíše jako další případ neschopnosti státu řešit jiný "technický" problém,“ tvrdí Jaroslav Nedvěd, majitel realitní kanceláře.

