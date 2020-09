Docent Hajdúch: S koronavirem se budeme potýkat ještě 6 až 9 měsíců, vir nezeslábl

„Já jsem to jednoznačně očekával. Virus se chová stejným způsobem, je to prostě biologie, která zatím je. Ta se nedá ovlivnit jinak než procesy, které známe mnoho let - je to mytí rukou, bariérová ochrana typu roušek a sociální distanc. Česká republika má, domnívám se, jedny z nejmenších opatření a také jeden z největších výskytů v této chvíli,“ uvedl Hajdúch.

Víme více a problémů se méně bojíme

Podle něj pro diskusi, že by virus slábl, nejsou jednoznačné důkazy. „Virus jednoznačně atakuje jinou populaci přes léto, frekvenčně lze vidět mnohem více mladých lidí, kteří infekci mnohem lépe zvládají. Pravdou je, že na počátku infekce bylo hospitalizováno velké množství lidí, kteří by již nyní hospitalizováni nebyli. Protože o tom víme mnohem více a bojíme se těch problémů mnohem méně. Teď se skutečně hospitalizují lidé, kteří tu hospitalizaci potřebují,“ míní ředitel ústavu.

Hajdúch zároveň poukazuje na to, že je potřeba si uvědomit, že kometa pozitivně testovaných za každý den za sebou táhne obrovský ocas. „Počet hospitalizovaných začne přibývat za deset až 14 dnů. Než člověk dospěje od infekce do hospitalizace a odtud přesunem na jednotku intenzivní péče, trvá to deset i více dnů. Je potřeba si uvědomit, že ty procesy mají zpoždění dané biologií té nemoci. Vidíme jen okno, které je časově zpožděné o deset až 14 dnů za tím, co nás čeká,“ doplnil Hajdúch. Zastává názor, že nyní je nejdůležitější trasování.

Očkování proti chřipce

Nejpříhodnější je podle něj se nechat očkovat. „Pokud někdo není zaočkovaný proti chřipce, případně starší jedinci vůči pneumokoku a hemofilovi, mají nejvyšší čas, aby tak učinili. Sezona respiračních infekcí se přibližuje. Pokud snížíme riziko toho, čeho jsme schopni předejít aktivní imunizací, zvýšíme pravděpodobnost, že dobře zvládneme to, čemu předejít nejsme schopni,“ dodal ředitel ÚMTM.

V Česku se od začátku pandemie novým typem koronaviru nakazilo podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví 26 452 lidí, nárůst oproti čtvrtku je rekordních 680 případů. Aktuálně nemocných je 7 196 lidí, z nemoci se naopak již vyléčilo 18 830 lidí. V souvislosti s touto nemocí zemřelo 426 pacientů.

KAM DÁL: Lucie Zedníčková: Planetu máme půjčenou, není to náš monopol ani majetek.