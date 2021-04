Riziko napadení firemní sítě při práci z domova je vysoké

Pandemie koronaviru a přechod na práci z domova v plné nahotě odhalil, jak málo jsme dosud dbali na kyberbezpečnost. Hromadný přesun zaměstnanců do online prostoru ukázal slabiny, kterých rozhodně není málo.

Při práci z domu je riziko velké

Zabezpečení firemních dat, postupy pro sdílení dokumentů či nastavení pravidel pro vzdálené připojení bylo dosud na okraji zájmu. „Přesun pracovníků do domácího prostředí, bez dostatečného zajištění bezpečnosti jejich připojení do privátních počítačových systémů a sítí, samozřejmě vede i k vyššímu riziku napadení,“ má jasno Karel Obluk, který mimo jiné vedl vývoj antivirového systému AVG.

Podle něj se sice zabezpečení postupně zlepšuje, přesto je riziko útoku poměrně vysoké. „Pořád platí, že možnost napadení počítače při práci z domu je typicky mnohem vyšší než při práci v zabezpečené firemní síti,“ doplňuje odborník.

Na co dávat největší pozor?

Co je tedy při ochraně dat a dalších údajů při home office podstatné, na co je dobré se zaměřit? Pokrýt všechny aspekty bezpečnosti je totiž velmi náročné a zdaleka ne všechny firmy na to mají peníze.

přihlašovací údaje se při práci z domu používají mnohem častěji než v kanceláři. Jejich zabezpečení je tedy jedním ze zásadních kroků

komunikaci v rámci firemní sítě je dobré zašifrovat

při spojování na dálku je dobré dbát na spolehlivou autentizaci

domácí routery mají jen minimální zabezpečení, vyplatí se přemýšlet o další ochraně sítě

vhodná je ochrana malwaru buď na koncových stanicích, nebo na úrovni poštovního serveru

odbourání phishingových e-mailů

odstraněné softwarové zranitelnosti, hlavní je minimalizace útoků během videokonferencí v případě využití nejrůznějších aplikací k tomu určených

ochrana důležitých dat a jejich rychlá obnova v případě, že dojde k ransomwarovému útoku či poškození koncového zařízení

