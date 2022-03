Hackeři vytvořili video s falešným Zelenskym, prezident vyzýval ke složení zbraní

Video, na němž je ztvárněn ukrajinský prezident, který jako by říkal svým vojákům, aby složili zbraně a vzdali se boje proti Rusku, je takzvaný deepfake, který trval asi minutu. Zatím není jasné, kdo ho vytvořil, ale vládní představitelé na Ukrajině již několik týdnů varují před možností, že Rusko šíří zmanipulovaná videa jako součást své informační války. Ukrajinská vojenská zpravodajská služba tento měsíc zveřejnila video o tom, jak by státem sponzorované deepfakes mohly být použity k zasévání paniky a zmatku.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4