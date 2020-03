V Itálii se zavírají čerpací stanice. Nejsme otroci ani mučedníci, chceme k rodinám, vzkazují jejich obsluhy

Začalo to na dálnicích, pokračuje i na silnice nižších tříd. Itálie v boji s pandemií koronaviru opět přitvrzuje, i když tentokrát to není nařízení vlády. Zavírají se benzinky, jejich obsluha odmítá riskovat zdraví mnohdy daleko od rodiny. Státní orgány se snaží uzavírání čerpacích stanic zastavit, protože by to znamenalo dalších hřebíček do rakve ekonomiky země.

Začalo to na dálnicích, pokračuje i na silnice nižších tříd. Itálie v boji s pandemií koronaviru opět přitvrzuje, i když tentokrát to není nařízení vlády. Zavírají se benzinky, jejich obsluha odmítá riskovat zdraví mnohdy daleko od rodiny. Státní orgány se snaží uzavírání čerpacích stanic zastavit, protože by to znamenalo dalších hřebíček do rakve ekonomiky země.

Od středeční půlnoci se Itálie potýká s další krizí. V zemi, kde se počet obětí COVID-19 mílovými skoky blíží k hranici sedmi tisíc, se zavírají benzinky sítě Faib-Fegica-Figisc / Anisa, jejichž obsluha se odmítá vystavovat zbytečnému riziku.

Dá se předpokládat, že se budou přidávat i další. „Nikdo si nemůže myslet, že s námi bude zacházet jako s otroky nebo mučedníky,“ posílají vládě jasný vzkaz s tím, že chtějí za svými rodinami.

V recesi už před krizí

Uvědomují si zároveň, že veřejnost jejich rozhodnutí ponese s nevolí, ovšem nikdo si prý nedokáže představit, co každý den podstupují. Zaměstnanci si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek i dezinfekce. „Lidé jsou doma. A my bychom měli chodit do práce? To přeci není možné, tak to nechceme!“

Celkem jde o zhruba 100 tisíc lidí po celé zemi, kteří buď už práci přerušili, nebo se na to chystají v nejbližší době. A to právě v době, kdy stojí 85 procent Itálie a s ekonomikou to vypadá více než bledě. „Není pochyb o tom, že země spadne do obrovských dluhů. Je nutné si uvědomit, že ekonomika zde byla v recesi už před krizí. Veřejný dluh země byl druhý nejvyšší v eurozóně hned po Řecku. Tamní bankovní systém rozhodně nebyl zdravý,“ vysvětlil ekonom Desmond Lachman v pro web National Interest s tím, že půjde o "strašlivou výzvu" pro celou Evropu.

Místo aut nohy a kola

Ministr hospodářského rozvoje Stefano Patuanelli okamžitě přispěchal s ujištěním, že "se situace kolem čerpacích stanic řeší". Prosí, aby se se stávkou počkalo alespoň do 30. března a nezhoršovala se situace občanů. Nicméně to vypadá, že sliby platit nebudou, navíc přicházejí příliš pozdě. Co to bude pro reálný život v Itálii znamenat, jde jen těžko předpokládat.

Nejčernější scénáře naznačují, že budou lidé nějaký čas odkázáni pouze na vlastní nohy, kola a další podobné dopravní prostředky. Zásoby pohonných hmot sice jsou, ale když je nebude mít kdo vydávat, nic moc to neřeší.

