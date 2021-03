Jaké jsou rozdíly mezi respirátory FFP2, KN 95 nebo nanorouškami a jaké označení je správné?

Co všechno můžeme použít a co bychom v zájmu co nejvyšší ochrany použít měli? Není to nutně to samé. Přitom i na ulicích v zastavěném území obce nebo v interiérech při kontaktu s lidmi mimo naši domácnost bychom měli mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou. Podívejme se tedy, jaké jsou výhody a nevýhody nabízených variant.