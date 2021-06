Jasnovidec předpověděl, jak dopadne zápas českých fotbalistů s Nizozemím. Snad nedopadne jako chobotnice Rabio

Když byl Ladislav Horváth malý, nikdo mu nedokázal pomoci. Vídal věci, které ho děsily. „Myslel jsem, že jsem blázen. Vnímal jsem to jako prokletí, až později mi došlo, že jde o dar,“ usmívá se věštec a jasnovidec.

Tvrdí, že obvykle vidí budoucnost v horizontu pěti let. „Občas se mi stane, že dohlédnu dále. Svoji schopnost ale v každém případě musím dobře ovládat, je to pastva pro negativní síly.“ Nejhorší na jeho "práci" je, že lidem, které vidí, nedokáže pomoci. „Ano, budoucnost bohužel ovlivnit nedokážu.“

Vyhrajeme o dva góly

Pokud jde o zápas české fotbalové reprezentace s Nizozemím (výkop v neděli 27. června v 18 hodin v Budapešti), má pan Horváth celkem jasno. „Vyhrajeme o dva góly,“ hlásí přesvědčivě. Věštec tak jde proti předpokladům bookmakerů, kurzy totiž jasně favorizují našeho osmifinálového soupeře.

Jisté je, že svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého to nebudou mít snadné. „Nebude to žádná procházka růžovou zahradou. Kluci si sáhnou na dno svých sil, ale nakonec to ubojují,“ doplňuje Horváth.

Chobotnice skončila neslavně

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Snad Ladislav Horváth neskončí jako chobotnice Rabio, která předpovídala výsledek zápasů japonského nároďáku na mistrovství světa v Rusku v roce 2018. Až do posledního mače s Belgií, po kterém se reprezentanti země vycházejícího slunce pakovali na cestu domů.

To byl zároveň konec hlavonožce. Přesto, že se chobotnice trefila pokaždé správně, její majitel se nakonec rozhodl, že lépe poslouží jako jídlo než jako věštkyně. Prodal ji na rybím trhu a nebohá Rabio tak skončila na talíři.

