Krvavé války, které nejsou vidět. Domnělý světový mír narušují konflikty v Etiopii a Náhorním Karabachu

Vojáci jsou v současnosti po celém světě v permanentní službě. Nejedná se však o válečné konflikty, jak by se mohlo předpokládat, ale o spolupráci v rámci podchycení pandemie koronaviru. Jsou však stále místa na světě, kde jsou vojáci potřeba k udržení pořádku, nebo kde do sebe naopak jdou nelítostně z obou stran. Jaké války neustále zaměstnávají tamější region a proč se možná chystá několik dalších potenciálních válečných konfliktů?

Náhorní Karabach

Opravdu horké území. Tak lze popsat Náhorní Karabach, který je už desítky let předmětem sporu mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Aktuálně zde probíhá válečný konflikt, kdy ázerbájdžánskou stranu podporují turecké vojenské síly. Byť Karabach hlásí klid zbraní, problém zaručeně není vyřešen a ještě se v tomto regionu dočkáme velkého válečného střetu.

Území je totiž v mapě zapsané na straně Ázerbájdžánu, ovšem žije zde 99 % Arménů, kteří tak v roe 1991 vyhlásili nezávislou republiku. Ta ovšem nezískala mezinárodní uznání. Poslední boje vypukly v září a 10. listopadu se válčící strany dohodly na míru. A to poté, co ázerbájdžánské síly dobyly druhé největší město Náhorního Karabachu, které je neoficiálně součástí neuznané republiky Arcach. Konec bojů zatím ukončil projevem Vladimir Putin, který se zároveň zaručil za dozor nad příměřím.

Nadále je celá oblast velmi třaskavá. V pozadí se totiž formuje vliv Turecka a Ruska. Podobné regionální konflikty mohou velmi snadno přerůst do širšího měřítka. Turecko totiž vyslalo také své pozorovatele na území Ázerbajdžánu.

Etiopie

I když se zdá, že válečný konflikt v Náhorním Karabachu byl na nějakou dobu uklidněn, neznamená to, že by planeta Země žila v míru. Krvavé boje s několika mrtvými se totiž odehrávají na území Etiopie. Druhá nejlidnatější země Afriky zažívá dlouhodobě vnitřní konflikt mezi etiopskou vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou (TPLF), která nejsevernější etiopský stát v současnosti kontroluje.

Konflikt se vyhrotil do té míry, že jsou dnes běžné vojenské střety včetně leteckých náletů. Zatím je podle nevládních organizací několik stovek mrtvých a nejhůře situace dopadá na civilní obyvatelstvo, na kterém jsou údajně páchány masakry. Tisíce lidí tak pochopitelně uniká do sousedního Súdánu. OSN a ostatní africké země mají pochopitelnou obavu z destabilizace celého regionu. Boje by se totiž mohly rozšířit i do jiných míst Etiopie a potažmo do jiných afrických států v okolí.

Tigrajci, kteří aktuálně stojí proti vládě, tvoří jen 5 % etiopského obyvatelstva. Konflikt však vznikl poté, co od roku 2018 ztratili moc a politický vliv. Do čela vlády totiž usedl premiér Ahmed z kmene Oromo a Tigrajci odešli z vládní koalice.

