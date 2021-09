Letní počasí, ale i mlhy a mrazíky: Meteorolog prozradil, kdy se začne hlásit zima

Dnes nás čeká převážně polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat nezi 13 až 17 °C.

„Od pátku k nám bude kolem hluboké tlakové níže nad severovýchodním Atlantikem proudit teplý vzduch od jihozápadu až jihu,“ prozradil pro Čtidoma.cz meteorolog Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu.

Zítra bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy nebo i nízká oblačnost. V ranních hodinách také očekáváme četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 16 až 20 °C, na západě jen na 13 až 17 °C.

V sobotu bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne nás na západě čeká částečné přibývání oblačnosti a v nočních hodinách musíme ojediněle počítat i s přízemními mrazíky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 °C.

V neděli můžeme očekávat polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne musíme počítat místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Na západě se později ojediněle objeví i přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou 18 až 22 °C.

V pondělí bude oblačno až zataženo, jen místy přechodně polojasno. Zpočátku ojediněle, postupně na většině území můžeme čekat déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou 14 až 18 °C, ve východní polovině území 19 až 23 °C.

„Od úterý do čtvrtka můžeme očekávat oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky a nejvyšší denní teploty klesnou na 12 až 17 °C, zpočátku na východě až 20 °C,“ dodal meteorolog.

Víkendového oteplení až téměř na letní teploty určitě musíte využít, připravili jsme si pro vás hned několik tipů na výlety.

Imaginárium v Pražské tržnici

Originální výstava Imaginárium v prostorách Pražské tržnice, konkrétně tedy v Hale 17, vás pozve do tajuplného světa tvůrčí fantazie.

Jedná se o živou instalaci, která vás svou jedinečností naprosto okouzlí. Pokud jste tedy fanoušky umění a divadla, nesmíte si ji nechat ujít.

Nebude tu chybět ani posezení a občerstvení pro návštěvníky. Výstava potrvá až do 29. prosince.

Dýňový svět

Pokud chcete nasát tu pravou podzimní atmosféru, můžete se vydat do Dýňového světa na Vysočině. Najdete ho v Nové vsi u Leštiny a je plný různých staveb ze slámy, které jsou samozřejmě ze všech stran obklopeny dýněmi různých tvarů a velikostí.

Je to jedinečná podívaná, která určitě stojí za to. Pokochat se jí můžete až do 7. listopadu.

Dny českého piva

Dnes máte poslední možnost vyrazit za slavnostmi českého piva do pivovaru Plzeňský Prazdroj. Nejen, že se dozvíte, jak přesně naše světoznámé pivo vzniklo, ale zároveň také z jakých surovin a jakým způsobem se ležák vyrábí.

Dozvíte se tu řadu pivařských zajímavostí a samozřejmě nebude chybět ani ochutnávka. Slavnosti trvají do 30. září.

