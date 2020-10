Auta pro vozíčkáře dodává úspěšná česká firma do celého světa. První bylo určeno ochrnutému kamarádovi

Firma má i vlastní testovací centrum. Letos získala cenu Firma roku Jihočeského kraje a postoupila do republikového finále soutěže...

Všechno byla náhoda

Bartoš chtěl nejdřív jen pomoci kamarádovi po mozkové mrtvici, aby mohl znovu řídit auto. „Nepřemýšlel jsem, že bych se tím živil,“ řekl. Pracoval tehdy pro Ford Motor, denně dojížděl z jižních Čech do Prahy. Jenže chtěl být víc s dětmi. S jiným kamarádem vozíčkářem proto začali v garáži vyrábět a montovat ruční řízení pro auta tělesně postižených.

Nájezdové rampy jsou důležité

Většina obratu firmy tvoří nájezdové rampy, po nichž vozíčkář vjede zezadu do auta. API je montuje do aut a vyrábí i jako stavebnice, jež prodává do zahraničí, kde je stačí smontovat.

„Princip je, že se musí vybrat vhodný typ auta, který splňuje rozměrové požadavky. Od zadních sedadel dozadu se vyřízne celá podlaha, vloží se nová, která je snížená, napojí se na to rampa,“ řekl jednatel API CZ.

Další úpravy pro snadnější život vozíčkářů

Firma v autech snižuje podlahy, montuje ruční ovládání, automatické spojky, otočné sedačky, zvedací plošiny, upravuje sedačky. Nabízí i robota, který nakládá invalidní vozíky. Ramp v podobě stavebnic zvládne až 1600 za rok. Za dvacet let existence firma předělala pro lidi s postižením kolem 2000 aut v ČR, do zahraničí zhruba 17 000 vozů.

I pro taxislužby

ČR se na obratu podílí sedmi procenty. „Dominuje EU, významné jsou pro nás USA, pronikli jsme na trh sociálních služeb a domovů důchodců,“ řekl Bartoš, absolvent ČVUT. Vozy dodávají i různým taxislužbám po Evropě. Zákazníky má firma i v Anglii, Izraeli či v Austrálii. Dvě auta už prodala v Dubaji, kde má jednoho zaměstnance, několik aut do Ruska. Loni měla firma obrat 166 milionů korun a zisk po zdanění 24,4 milionu. Kvůli koronaviru má meziročně letos nižší tržby o pětinu. „Jsou to výkyvy celosvětově. Někde je to 15 procent dole, někde čtyřicet,“ řekl jednatel.

Výzkumné centrum i nová hala

V roce 2018 vybudovala firma vývojové a výzkumné centrum a další výrobní halu. Investovala 60 milionů Kč. Teď může testovat i prototypy aut, která ještě nejsou v prodeji. „Kolikrát je to v režimu utajení, tak musíte mít prostor, který je zakódovaný a jen tak někdo tam nemůže,“ řekl Bartoš.

Firma investuje do automatizace, nově vlastní laser s automatickým nakládáním plechu. V ČR zaměstnává 30 lidí, z toho pět vozíčkářů. Její auto má i Marcel Pipek, který vyhrál časovku v handbicích na paralympijských hrách 2004.

„Tahle práce mi pomohla utřídit si životní hodnoty. Dokážu rozeznat, co je důležité. Většinou to vůbec nejsou peníze, úspěch. Je pro nás satisfakce, že ta práce někomu pomohla usnadnit jeho úděl,“ řekl Bartoš.

