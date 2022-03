Mrazivé svědectví z Ukrajiny: Rusové vraždí děti, ženy, kněze i zvířata, mrtvoly leží na ulicích. Je to genocida

Než začala válka, měla Olha šťastný život. Studovala na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v ukrajinské metropoli. Hrála na hudební nástroje, začala se učit španělsky, vystudovala public relations. „Poslední čtyři roky jsem pracovala jako specialistka na styk s veřejností. Komunikovala jsem s místními médii, nyní jsem ale pod vlivem okolností přešla k médiím mezinárodním,“ vysvětluje mladá žena v mailu naší redakci.

Jsme jediní, kdo má v domě sklep

Když psala mail a nahrávala video přímo z jednoho z kyjevských sklepů na Tupolevově ulici, kde se momentálně ukrývá, věděla, že ruští teroristé mohou kdykoli zaútočit. „Nemilosrdně nás bombardují. Bydlíme tu s rodinou už více než týden. Výbuchy slyšíme každý den. Jsme v jednom z domů na sídlišti, což je dobře. Myslím, že domy kolem nám poskytnou trochu ochrany.“

Z města ani ze země se zatím utíkat nechystají. „Za prvé je to velmi riskantní. Za druhé k nám sousedé přivezli své děti a velké množství domácích mazlíčků. Musíme se o ně starat. Jsme jediní, kdo má v domě sklep. Dnes večer přišlo varování, že chtějí vyhodit do povětří elektrárnu Antonov, která se nachází se asi 600 metrů od nás,“ tvrdí Olha.

Tupolevova ulice, kde se Olha skrývá, je na kraji Kyjeva. Bucha, Gostomel či Irpiň jsou odtud zhruba čtyři kilometry. „Právě tam ruská armáda střílela na nemocnice, sirotčince i školky.“

Lidé umírají na dehydrataci

Situace v Kyjevě zůstává stabilní. Jiná místa na Ukrajině jsou však pod neustálou palbou a lidé umírají. „Můj přítel říkal, že mi volala maminka o tom, co se děje v Mariupolu, že je tam všechno špatně,“ potvrzuje Olha to, co se už několik dní objevuje v médiích.

Žádá, aby se pozornost městu věnovala ještě více. „Všechny humanitární koridory byly zničeny okupanty. Chybí voda i jídlo, lidé jsou v bunkrech, všichni zvrací, pijí vodu z radiátorů a podobných zdrojů. Umírají na dehydrataci. Konvoje s pomocí mířící do Mariupolu jsou ostřelovány ruskou armádou, mrtví lidé leží na ulicích. Tohle je genocida.”

Bombardují školky, nemocnice i hřbitov

Olha nechápe, jak mohou zástupci tak blízké země páchat taková zvěrstva. „Na ulicích střílejí děti, ženy, kněze i zvířata. Chtěi vyhodit do vzduchu jadernou elektrárnu, míří na nemocnice, školky, dokonce shodili bombu na hřbitov. Rusko ale vede válku nejen na bojišti, ale také dezinformační,“ vysvětluje dále.

Podpora Ukrajiny je z celého světa, v Rusku přesto lidé věří, že Putin zemi před někým či něčím zachraňuje. „Je to "spása", kterou opravdu nepotřebujeme. Na škole mě učili, že novinář nemá do článku vkládat svůj názor. Ale Rusové používají média jako nástroj propagandy, nic víc. Už je napadlo napsat, že děti ve Lvově pálí každý den ruskou vlajku. Nebo že náš prezident je narkoman. Zelenskyj je naopak velmi statečný, už dva týdny nespal. Nečekala jsem od něj takovou odvahu. Propaganda také tvrdí, že jíme hlavy ruských dětí k snídani nebo se snažíme zastřelit všechny, kdo chtějí Ukrajinu opustit. Jsou to nesmysly.“

Olha věří, že se její sdělení dostane do celého světa, že lidé uvidí pravdu o jejím současném životě, o stavu země i o činech ruských vojáků. To je to nejmenší, co pro ni i ukrajinský lid můžeme udělat - ukazovat pravé oběti a pravé agresory.

