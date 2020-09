Na testy na koronavirus se čeká dlouho. Před odběrovými místy se tvoří dlouhé fronty

Přesto se před odběrovými místy v kraji tvoří fronty a čekací doba pro indikované pacienty, kteří se chtějí objednat, činí několik dnů. „Jen za poslední tři dny byla na odběrových místech v našem kraji otestována více než tisícovka žadatelů denně. Konkrétně v pondělí to bylo dokonce 2 038 žadatelů v oblastních nemocnicích a 208 výjezdovými odběrovými týmy, v úterý bylo provedeno 1 353 odběrů v oblastních nemocnicích a 148 odběrovými záchranné služby. Ve středu byly testy provedeny u 1 184 žadatelů. Tedy za poslední tři dny je to v průměru 1 643 odběrů,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk. Reagoval tak na vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, který poukázal na skutečnost, že na testy do metropole přijíždí i velké množství Středočechů.

Volno až na konci září

Středočeši, kterým není dobře a mají žádanku od lékaře, se tak dostávají do nepříjemné situace. „Chtěl jsem se objednat na testy v Mladé Boleslavi, ale první volný termín v rezervačním systému byl až v neděli 27. září odpoledne. Zjišťoval jsem, jak je to v dalších nemocnicích, ale situace tam nebyla o moc lepší, volné termíny byly třeba až příští týden ve středu, tedy o něco dřív, ale pořád týden od indikace k testování,“ řekl čtyřiadvacetiletý Jaroslav z Čelákovic, který se už několik dní potýká s bolestmi hlavy a trápí ho vysoké teploty. Středočeský kraj před více než týdnem prodloužil provozní doby všech odběrových míst v krajských nemocnicích a zavedl výjezdové odběrové týmy u záchranné služby. Přesto se před odběrovými místy nadále tvoří fronty, například v kladenské nemocnici ve středu čekaly kolem poledne na odběry desítky lidí.

Odběrová místa v oblastních nemocnicích v Kladně, Kolíně, Benešově a Mladé Boleslavi jsou otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00, o víkendu od 7:00 do 15:00. Podle kraje se navyšují i kapacity v Příbrami, i toto odběrové místo je otevřeno jak ve všední dny, tak o víkendu.

V Praze byla podle něj situace podobná. Pokud by se chtěl objednat na některé ze středočeských odběrových míst, musel by čekat od pěti do 11 dnů. Druhou možností bylo zkusit štěstí a stoupnout si do fronty.

Jde to i v soukromých nemocnicích

Testování na koronavirus je možné i v soukromých nemocnicích v Brandýse nad Labem a Mělníku a nově ve slánské nemocnici zřizovaném městem. Odběrové centrum tam zahájí provoz v pondělí v 6:00. Otevřené bude od pondělí do pátku od 6:00 do 18:00. Zájemci se musejí zaregistrovat na konkrétní časové rozmezí v objednávacím kalendáři. Další místo by mohlo vzniknout v Říčanech u Prahy. Bezpečnostní rada města jednala o jeho možném otevření v říčanské nemocnici, začít fungovat by mohlo v říjnu.

Při záchranné službě působí také mobilní odběrové týmy Benešov a Kladno, posílené byly o posádku z Příbrami. Pro Středočechy je také u záchranné služby zřízena bezplatná informační telefonní linka 800 888 155.

