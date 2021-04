Nebezpečná akce na Radě ČT. Pokus o dstřel ředitele za přítomnosti policie ve stínu výměny ministra zdravotnictví

Jako cílená akce se jeví středeční jednání rady České televize, které se odehrálo ve stínu exponovanějších politických událostí na půdě ministerstva zdravotnictví a Pražského hradu při jmenování nového ministra Petra Arenbergera, který vystřídal Jana Blatného.

Členka rady a pravděpodobně také prodloužená ruka političky Jany Bobošíkové se za přítomnosti policie v civilu pokusila rozehrát šachovou partii, která má za cíl vyřadit současného generálního ředitele České televize ze hry. Je takové načasování čistě náhodné?

Divoké jednání

Členka Rady ČT Hana Lipovská se na středeční jednání dostavila v doprovodu bezpečnostních složek s tím, že se jedná o nutnou ochranu, protože je jí vyhrožováno. Překvapivě radikální jednání Hany Lipovské, která vznesla proti současnému generálnímu řediteli obvinění ze střetu zájmu, budí dojem připravené akce.

Dění kolem České televize se půl roku před parlamentními volbami jeví více než podezřele. Vše tak nebezpečně zapadá do skládačky vlivu, který by mohl ohrozit nezávislost veřejnoprávní instituce. Podle dostupných informací se totiž noví kandidáti do Rady ČT rekrutují z řad kritiků managmentu České televize a práce novinářů veřejnoprávního média. Poslanecká sněmovna z 56 vybraných osobností vybere čtyři nové členy.

Přerušená schůze

Jednání včerejší Rady ČT bylo po chvíli přerušeno a jen díky přepisům zvukových záznamů, které zachytili redaktoři kritizovaného pořadu Newsroom, dostalo se do veřejného úteru několik znepokojujících útržků rozhovorů mezi radními. Před přerušením byla ze sálu slyšet tato slova Pavla Matochy: „Navrhuju, že bysme šli nahoru. Vzhledem k tomu, že tady není Dvořák, tak co s těma informacema?"

Nejasné útržky, které byly sdíleny na sociálních sítích jsou vhledem do chaotického vedení rady a zároveň naznačují, že za zavřenými dveřmi panovalo dusno.

„Já myslím, že nikdo nevěděl, co se tady bude dít. Já to rozhodně nevěděl. Jsem z toho překvapenej a nemyslím si, že bychom měli kolegy vyřazovat z tohoto jednání. Já chci nejdřív vědět, co tady má Hanka. Popovídat si o tom v klidu,” sděluje v přepisu zvukového záznamu pořadu Newsroom předseda Rady ČT Pavel Matocha.

Nečekaně zásadní jednání obsahovalo žádost Hany Lipovské o vysvětlení o střetu zájmu generálního ředitele Petra Dvořáka v souvislosti s vlastnictvím podílu ve společnosti Gopas. Ten v tiskové zprávě zareagoval takto: „Obvinění radní Lipovské považuji za manipulativní, a do velké míry zmatené. Pokud bych dnes měl možnost se jednání Rady ČT účastnit, jednoduše bych na vše odpověděl a konspirace kolem propojení firem vyvrátil."

Stupňující se tlak ze strany některých radních může hrát výraznou roli v nadcházejících parlamentních volbách, a tak je nutné další události bedlivě sledovat.

