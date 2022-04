Nejste kůň, nejste kráva, ivermektin na covid nefunguje. A ještě vás může zabít

Studie publikovaná v časopise New England Journal of Medicine dospěla k závěru, že ivermektin nijak nesnižuje riziko, že s covidem skončíte v nemocnici a budete mít těžký průběh. Studie je další v řadě, která potvrzuje to, co zdravotníci říkají již několik měsíců: užívání léku jako léčby COVID-19 nemá žádný významný přínos a navíc je velmi nebezpečné.

„Podávání ivermektinu nevedlo k nižšímu výskytu lékařských hospitalizací ani k prodlouženému pozorování na pohotovosti kvůli COVID-19 u ambulantních pacientů s vysokým rizikem závažného onemocnění,“ uvádí se v článku.

Přestaňte s tím, varují vědci

Ivermektin "není povolen ani schválen americkým lékovým úřadem FDA k prevenci nebo léčbě COVID-19" a používání léku s sebou nese potenciální rizika, "jako je nevolnost, zvracení a průjem, nízký krevní tlak (hypotenze), neurologické účinky", píše se ve výzkumné zprávě. Úřad FDA se rozhodl napsat to všem potenciálním zájemcům zcela natvrdo: „Nejste kůň. Nejste kráva. Vážně, vy všichni. Přestaňte s tím.“

Není to poprvé, kdy recenzovaná studie dospěla k tomuto závěru. Přestože řada rozsáhlých studií nezjistila žádný významný přínos ivermektinu, ukázalo se, že je těžké zbavit se představy, že tento lék je jakýmsi zázračným lékem na covid, v nemalé míře díky jeho propagaci různými politiky a youtubery. Ostatně svého času i u nás požadoval zavedení ivermektinu třeba Andrej Babiš.

Pozitivní výsledky z podvodných studií

Vše kolem ivermektinu jako zázračného léku proti covidu je od samého začátku kontroverzní. Ukázalo se, že v první studii, která přinesla úspěšné výsledky tohoto léku, byly použity dávky příliš vysoké pro lidskou spotřebu - až 2 000krát koncentrovanější než standardní dávka. Dávka tak byla silně toxická pro člověka. Další analýzy, které zjistily pozitivní výsledky, se zase ukázaly jako podvodné.

Mezi těmi, kteří užívali ivermektin k léčbě nebo prevenci covidu, začaly být hlášeny vážné vedlejší účinky. Někteří lidé údajně po užití léku dokonce zemřeli. „Koluje mnoho dezinformací a možná jste slyšeli, že je v pořádku užívat velké dávky ivermektinu. Není to v pořádku,“ varuje FDA. Užívání ivermektinu zakázala také Světová zdravotnická organizace.

