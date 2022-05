Nový Max Verstappen: Čtyřletý chlapec nasedl do auta své matky a ujel

Policii přivolali přihlížející, kteří v centru města nizozemského města Utrecht zahlédli malého chlapce, jak se tam prochází sám a navíc jen v pyžamu. Dokonce neměl ani boty. Hoch se údajně v sobotu ráno probudil a rozhodl se, že je zkrátka ideální den na malou vyjížďku.

Vzal své matce klíčky od auta, nasedl do něj a bez větších problémů s vozem odjel.

Jeho výlet skončil až v centru města, kde s autem narazil do dvou zaparkovaných vozů, nikomu se ale naštěstí nic nestalo. Je až neuvěřitelné, že při této spontální vyjížďce nebyl nikdo zraněn, dokonce i čtyřletý řidič vyvázl bez jediného škrábnutí a ještě auto v centru "zaparkoval."

Celá situace byla tak neuvěřitelná, že policistům dokonce chvíli trvalo, než si vše spojili dohromady.

Když policie zavolala jeho matce, aby se jí zeptali, co se stalo, tak malý hoch údajně začal do telefonu imitovat zvuky vozu. „Teprve v tu chvíli jsme si uvědomili, že auto, které bylo opuštěné opodál možná řídil ten malý chlapec,“ uvedli policisté. Vypadalo to, že byl ze svého malého výletu nadšený.

Na stanici pak dostal horkou čokoládu a počkal tam na svou šokovanou matku, která si ho přijela vyzvednout. Policisté poté vzali hocha k autu, aby jim ukázal, jestli opravdu umí řídit a aby tak celou teorii buď potvrdili, nebo vyvrátili.

Čtyřleté dítě bez váhání zastrčilo klíček do zapalování, otočilo s ním a sešláplo pedál. Za volantem se zkrátka choval jako profesionál. Policisté byli v šoku. „Tak jsme našli nového Maxe Verstappena,“ přirovnali chlapce k tamnímu šampionovi Formule 1.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Muž nalezl na půdě tajemnou truhlu. Její obsah ho šokoval.