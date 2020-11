Očkování proti koronaviru bude v USA problém. Chybí peníze, vyškolený personál i jasný plán

Čísla nakažených nemocí covid-19 začaly v USA zase pomalu stoupat. Veřejnost se upínala k nové vakcíně, která zřejmě bude velmi brzy uvedena do provozu. Nutno říct, že administrativa Donalda Trumpa na tom má velký podíl, do vývoje nasypala miliardy dolarů nejrůznějším společnostem.

Jenže logistika následného očkování vůbec není promyšlena. Nikdo neví, kdo by vlastně měl lidi očkovat, proškolený personál prakticky neexistuje. Stejně tak chybí jasný plán, kde a jak se budou uchovávat záznamy o tom, kdo už očkován byl, kdy a kdo by měl být další. V neposlední řadě jde i o to přesvědčit veřejnost, že očkování je bezpečné a nutné.

Dávají miliony, potřeba jsou miliardy

Vládám jednotlivých států chybí peníze. Bez nich předpovídají chaos. Přitom do konce letošního roku mělo být dle plánu proočkováno dvacet milionů lidí, další desítky milionů pak začátkem roku 2021. Centrální vláda sice státům poslala 200 milionů dolarů a slíbila dalších 140, je to však prý zoufale málo. „Absolutně nemáme na to, abychom zvládli vše, co se po nás chce. Je to nemožné,“ nechal se pro New York Times slyšet doktor Thomas E. Dobbs z Mississippi. Podle něj půjde o složitou logisitkou akci. „Jestli se povede očkovat všechny lidi v USA, bude to fenomenální výkon.“

Jednotlivá zdravotnická zařízení požádala vládu o nejméně 8,4 miliardy dolarů. Tyto finance mají zajistit "včasnou, komplexní a spravedlivou distribuci vakcín". Další vyjednávání o penězích je však ve slepé uličce, Trumpova administrativa se nyní spíš soustředí na to, jak zvátit rozhodnuté prezidentské volby.

Rychlost práce závisí na financích

Ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Maine doktor Nirav Shah New York Times řekl, že nedostatečné financování více než cokoli jiného zpomalí míru očkování, zejména u znevýhodněných populací, ke které je obtížnější dosáhnout. „Rychlost, jakou u nás můžeme očkovat, je přímo závislá na financích. Práci samozřejmě dokončíme, ale bude trvat mnohem déle. Potřebuji vyškolit další lidi, ale to dnes není možné.“

Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že dnes jednotlivé státy poskytují údaje o pacientech většinou čtvrtletně. V případě očkování novou vakcínou na nemoc covid-19 by se tak však mělo dít online. Tedy okamžitě. Systémy na to však nejsou připravené. Přitom by v reálném čase měly sdělovat věk, pohlaví, rasu a etnickou příslušnost každého očkovaného. To vše by mělo přispět k pravidelnému vyhodnocování, jak očkovací "kampaň" probíhá.

Vše to jsou zatím jen kusé informace, co by mohlo být, možná, kdyby... I přes mnohé proklamace to tak momentálně s očkováním široké veřejnosti v USA vůbec nevypadá dobře. Kdo ví, kdy začne a kolik lidí se opravdu stihne proočkovat a kdy.

