Olomouckou laboratoří prošlo přes šestnáct set vzorků, až dvacet procent bylo pozitivních

Přes 1600 vzorků s podezřením na koronavirus již zvládli otestovat za uplynulý týden vědci z olomoucké laboratoře experimentální medicíny. Kapacita laboratoře postupně narůstá. Laboratoř, která zpracovává vzorky nejen od pacientů z Olomouckého kraje, ale i ze všech koutů republiky, se tak postupně blíží k maximální avizované kapacitě, která je až tisíc vzorků denně.

Počty vyšetřených narůstají

"Máme vyšetřených přes 1600 vzorků za šest dní. Kapacita postupně narůstá, ve středu kolegové testovali 500 vzorků a ve čtvrtek očekáváme 600 vzorků. Ke kapacitě Ústavu molekulární a translační medicíny je třeba připočítat ještě denně 100 až 150 vzorků, které jsou zpracovávané na mikrobiologii Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc," uvedl Vanek.

Testují vzorky z celé republiky

Do olomoucké laboratoře experimentální medicíny míří z Olomouckého kraje vzorky z odběrů ve Fakultní nemocnici Olomouc, ve Vojenské nemocnici a jejího mobilního stanoviště, ale i z Hranic na Přerovsku. Vědci však pomáhají i kolegům z ostatních částí Moravy i Čech, testují tak vzorky z Ostravy a Zlína, v nejbližších dnech očekávají i vzorky z Brna. Pomohli také pražským nemocnicím, například v pondělí odtud 500 vzorků přivezl do Olomouce policejní vrtulník. Pokud budou pro to podmínky, je laboratoř připravena začít testovat i samoplátce, doplnil Vanek.

20 % pozitivních testů

Ve zhruba pěti až 20 procentech určili vědci vzorek jako pozitivní na onemocnění koronavirem. Podle Vanka se však údaj nedá generalizovat, odborníci totiž často dělají opakované testy už pozitivních pacientů, záleží také na tom, odkud várka vzorků přichází.

Několik stovek vzorků najednou

Laboratoř, která je součástí olomoucké lékařské fakulty, získala povolení k testování od Státního zdravotního ústavu v Praze před dvěma týdny. K dispozici mají vědci velkokapacitní zařízení na izolaci a genotypizaci nového koronaviru. Velká kapacita testování jim podle Vanka umožňuje především automatizace procesů. Vědci dokážou pomocí přístrojů zpracovávat i několik stovek vzorků naráz. Na testování se spolu s ÚMTM podílejí také odborníci a zaměstnanci z dalších dvou vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci - Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.