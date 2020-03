Pendleři mají utrum, kompenzace nedostanou. Cestovat mezi českými městy přitom můžete bez problémů

Vláda rozhodla že od čtvrtka uzavře hranice s Rakouskem a Německem. Znamená to velké komplikace pro lidi, kteří tam denně dojížděli za prací. V zahraničí musí být buď nejméně 21 dní a po návratu do České republiky je čeká dva týdny karanténa. Tzv. pendleři tak mají pocit, že je vládla podvedla a vykašlala se na ně. Je jejich rozhořčení oprávněné nebo stát udělal to, co musel, aby co nejlépe čelil pandemii koronaviru?

Vláda rozhodla že od čtvrtka uzavře hranice s Rakouskem a Německem. Znamená to velké komplikace pro lidi, kteří tam denně dojížděli za prací. V zahraničí musí být buď nejméně 21 dní a po návratu do České republiky je čeká dva týdny karanténa. Tzv. pendleři tak mají pocit, že je vládla podvedla a vykašlala se na ně. Je jejich rozhořčení oprávněné nebo stát udělal to, co musel, aby co nejlépe čelil pandemii koronaviru?

Například z Litvínova jezdí za prací do Německa stovky lidí. Teď jsou odsouzeni k hledání si alespoň nějaké práce v Česku, nicnedělání nebo si musí sbalit kufry, najít si u našich sousedů ubytování a minimálně tři týdny tam bydlet. Jen v takovém případě si totiž v Německu zachovají práci. Totéž řeší třeba v Českém Krumlové či Českých Budějovicích, jen v souvislosti s Rakouskem.

Ať si vyberou, práce nebo domov

Ucelená statistika, kolik českých občanů pendluje za prací přes hranice dosud neexistuje. Podle odhadů jsou to ale desítky tisíc, jen na Chebsku jde o tisíce zaměstnanců německých podniků. „Pendleři jsou poslední kanál, kudy se k nám nákaza šíří,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček důvod zákazu a dodal, že mají na výběr - buď zůstanou doma, nebo se domluví se zaměstnavatelem a najdou si v Rakousku či Německu ubytování. Žádné kompenzace pro ně stát v současné době nechystá.

Mezi pendlery však rozhodnutí vlády pochopení nenašlo. „Je to naprostá kravina. Kdo nebude chodit do práce, dostane padáka, nikdo na nás čekat nebude. A fakt nemám na to, abych žil tři týdny v Německu,“ kroutil hlavou Karel H. z Mostecka. Nutno poznamenat, že nařízení se zatím netýká pendlerů do Polska a na Slovensko. Přesná pravidla najdete na stránkách ministerstva vnitra zde.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Je to však jedna zásadní otázka. Jaký je rozdíl mezi člověkem, který jede z Litvínova do továrny v Klingenthalu a někým, kdo míří z Pelhřimova do Prahy? Nebo ze Zlína do Brna? Nebo kamkoli jinam? „Je to postavené na hlavu. Chtějí nás zničit, to je ten důvod, jinak by takovouhle kravinu nemohli vymyslet. Jako že přivezu koronavir domů, když je ho plná Praha? Absurdní!“ rozčiluje se Marcela P., která se nakonec rozhodla zůstat v Česku.

Paní Marcela stejně jako mnoho dalších zřejmě přijde o zaměstnání a bude muset na pracovní úřad. „Ať mě stát živí, když to takhle zařídili.“ Faktem je, že pendleři jsou zatím bez jakéhokoli příslibu kompenzace. Navíc v Rakousku i Německu často pomáhali nejen v továrnách, ale třeba i ve zdravotnictví, takže i tento výpadek bude velmi citelný.

Stále jde pouze o odhad

„Pendleři jsou rizikoví, jelikož přijíždí ze zemí, které mají vyšší počet nakažených,“ tvrdil šéf krizového štábu Roman Prymula. Jak to ale může vědět, když je protestováno jen malé procento lidí a vzorek nakažených rozhodně není z tvrdých dat? Nikdo netvrdí, že jde otestovat všechny. Jistě, že nejde. A dříve nebo později se zřejmě i my budeme muset vrhnout na testování pouze rizikové skupiny obyvatelstva.

Tvrdit však s jistotou, že je někde méně nakažených a jinde více? Možná celostátně, budiž. Ovšem příhraniční města mohou být "čistá". Nebo naopak nemusí. Neví to nikdo. Dokonce ani pan Prymula. Má pouze odhad, který je podložen zkušenostmi. Stále je to ale jen odhad...jiné odhady zase říkají, že jen v Praze už je několik tisíc nakažených. Pak se zase vracíme k tomu, proč do Německa ne, ale do českých měst ano.

KAM DÁL: Nechoďte rovnou k nám, prosí plicní lékaři. Nemají ochranné pomůcky ani právo testovat na koronavirus