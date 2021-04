Pohřeb prince Philipa bez britského premiéra. Proč se Johnson smutečního aktu nezúčastní?

Premiér Velké Británie Boris Johnson se smutečního pochodu ani posledního rozloučení a následné zádušní mše v kapli sv. Jiří nezúčastní. Jeho absenci vysvětlil tiskový mluvčí Downing Street: „S ohledem na covidová opatření a s nimi spojenými regulacemi se smí s Jeho královskou Výsostí princem Philipem rozloučit osobně pouze 30 lidí. Premiér země se tedy rozhodl přenechat své místo členu královského rodu, aby se jich mohlo rozlučkového aktu zúčastnit co nejvíce." Pohřeb prince Philipa, vévody z Edinburghu, bude ceremoniální, nikoli státní a nezúčastní se ho veřejnost. Proběhne v sobotu odpoledne na hradě Windsor.

Královna řekne své sbohem v soukromí

Již od včera přinášejí lidé květiny k plotu, ohraničujícímu sídlo královské rodiny. Samotný pohřeb odstartuje procesím, v němž půjdou všichni pozvaní členové královské rodiny. Rakev prince Philipa bude uložena na speciální Land Rover, který si sám navrhnul. Na jeho designu začal pracovat již před 17 lety. Znesváření princovi vnuci William a Harry nepůjdou vedle sebe, jako tomu bylo na pohřbu jejich maminky princezny Diany. Sama královna Alžběta II. uzavře tento průvod ve svém voze Bentley, který ji odveze ke kapli sv. Jiří.

Všichni bez uniformy

Se zesnulým chotěm se britská panovnice soukromě rozloučí před oficiálním aktem, při zádušní mši bude královna sedět odděleně, a nebude ji tak mít kdo utěšit. Mohou za to pandemická opatření, neboť vedle sebe smějí být bez rozestupu pouze členové jedné domácnosti. Nikdo ze zúčastněných nebude mít na sobě uniformu, o čemž rozhodla sama Alžběta II. Můžeme se jen domnívat, že tak učinila právě kvůli princi Harrymu, který by si uniformu obléknout nesměl. A to i přesto, že sloužil jako příslušník britské armády v Afghanistánu. Po domluvě s manželkou Meghan se totiž vzdal svých povinností a práv v královské rodině, a tak uniformu již nosit nesmí. Těhotná manželka prince Harryho do Británie nepřicestovala, oficiálním odůvodněním je její zdravotní stav.

KAM DÁL: Největší pohřby historie. Tyto smuteční obřady nepřekoná ani dnešní rozloučení s princem Philipem.