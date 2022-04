Pomáhat pouze Ukrajincům není fér. Nabízíme peníze i bydlení všem stejně zasaženým Čechům

Do České republiky dorazily stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří prchají ze své země. Tu napadla ruská armáda. Putinovi vojáci vraždí, rabují a znásilňují, vypalují domy, zabíjejí zvířata, odvádějí lidi neznámo kam. Ukrajinci se bojí o životy. Někteří přišli s pár igelitkami, jiní měli "tu drzost" a přijeli autem. Někdy i docela pěkným, k vidění byly BMW i Mercedesy.

Není to tak horké

Pro malého českého človíčka to působí jako červený hadr na býka. Jak je možné, že uprchlík má bundu a pěkné boty? Jak to, že přijel autem a nepřiplazil se po čtyřech bahnem? Jak to, že nesmrdí vlastními výkaly? Tak to ne, tohle není uprchlík!

Když si přečtete diskuse pod některými články například na Novinkách nebo na serveru Seznam Zprávy, musíte logicky nabýt dojmu, že se Češi museli zbláznit. Protože výplody, které jsou někteří z nás schopni myslet vážně, vyvolávají dávivý reflex. Ovšem ono to naštěstí není tak horké. Podle průzkumu European Nationals Panel 85 % Čechů souhlasí s pomocí ukrajinským uprchlíkům.

Putinovi trollové

Ten zbytek? Snad petrohradská trollí farma, kterou před časem popsala finská novinářka Jessica Aro. O online "vojácích" ruského prezidenta napsala i knihu příznačně nazvanou "Putinovi trollové". Jejich práci poznáte mimo jiné i podle toho, že se v diskusích neustále opakují stejné fráze, často i totožné gramatické chyby apod.

Ale samozřejmě, že část českého národa je "spravedlivě" rozhořčena. Vláda Petra Fialy na pomoc ukrajinským uprchlíkům poskytla miliardy korun, "najednou" je dostupné bydlení i místa ve školkách i školách. Ozývají se argumenty, že peníze by měly jít matkám samoživitelkám, sociálně slabým či důchodcům. Zcela správný názor!

Češi si zaslouží stejnou pomoc

Proto jsme se i my v redakci rozhodli, že to nenecháme jen tak. Podpoříme české lidi, jsou to přeci našinci. Zcela vážně tak nabízíme pomoc všem, kteří mají válkou zničený dům, prchají ze své země proto, že ji napadla nepřátelská armáda, či museli kvůli válce nechat doma všechno, co je jim drahé.

Nebude nám vadit, že sedli do auta, ani to, že si vzali šperky a jiné cennosti. Přesto rádi pomůžeme a nebudeme vykřikovat nic o darmožroutech, nebudeme je posílat domů. Vyslechneme je a všechny případy pečlivě vyhodnotíme. Chápeme, že pomáhat pouze ukrajinským mužům, ženám a dětem není fér, stejnou pomoc musí dostat i Češi, kteří se dostali do totožné situace.

KAM DÁL: Lidé si vůbec nedokáží představit, co se na ně žene. Vláda vysílá signály a životní úroveň klesá.