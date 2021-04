Právník zemřel na trombózu pár dní po aplikaci vakcíny AstraZeneca. Reakce jeho rodiny překvapila

Rodina ženatého právníka z Warringtonu v hrabství Cheshire se k situaci postavila velmi zajímavě. Vyzvala totiž veřejnost, aby se i přes tento incident i nadále očkovala. „Navzdory tomu, co se nám stalo, jsme přesvědčeni, že by se každý měl nechat očkovat vakcínou AstraZeneca. Jsme smutní, ale vnitřně víme, že bratr měl mimořádnou smůlu,“ uvedla pro The Telegraph sestra zemřelého, doktorka Alison Astlesová.

Nechceme, aby se lidé báli

Ta pracuje na pozici vedoucí lékárny na University of Huddersfield a k události upřesnila svůj profesní pohled: „Pokud se budeme očkovat všichni, pár z nás může mít krevní sraženinu jako můj bratr. Ale existují důkazy, že zemře méně lidí, než kdyby očkování neprobíhalo.“

Astlesová vyzývá veřejnost, aby důvěřovala celému procesu očkování navzdory vlastní tragické osobní zkušenosti. „Nechceme, aby se lidé báli. To je zpráva, kterou bychom rádi předali a věříme, že se jí lidé budou řídit.“

Imunitní systém nespolupracoval

Ze 79 případů hlášených ve Velké Británii trpělo těmito problémy 51 žen a 28 mužů. Devatenáct z nich zemřelo, tři byli mladší třiceti let.

Jarmila Dolečková, ředitelka zdravotní péče pro ČR AstraZeneca pro Čtidoma.cz: „Jsme si vědomi podstaty a významu těchto případů. Probíhající vyšetřování EMA a MHRA podporujeme a transparentně komunikujeme se všemi autoritami. Bezpečnost je pro nás klíčovým parametrem. Ve Velké Británii a Evropě již spolupracujeme s vědci na prozkoumání potenciálních mechanismů. Pracujeme také na prozkoumání databází zdravotní péče, kde byly tyto typy případů dříve komplexně zaznamenány, abychom pochopili, zda je frekvence událostí vyšší, než by byla běžně pozorována u běžné populace.“

Koroner sice ještě případ pana Astlese neuzavřel, podle jeho sestry byly přičinou smrti problémy se špatným srážením krve. „Zdá se, že vakcína způsobila, že se jeho imunitní systém obrátil proti jeho tělu. Místo aby spolupracoval, bojoval s ním,“ vysvětlovala dále doktorka Astlesová. „Jeho tělo zareagovalo vytvořením sraženiny, která vyústila v krvácení do mozku,“ doplnila ještě.

Mladším 30 let nabízejí alternativu

Komplikace u Britů nastaly vždy po první dávce látky. Očkováno však bylo přibližně 20 milionů obyvatel království, což je vysoké číslo. Šance na "smrtenou reakci" organismu je tak podle všeho opravdu jen extrémně malá. Po přezkoumání regulátorem pro léčivé přípravky a zdravotní péči (MRHA) bylo přesto rozhodnuto, že Britům ve věku osmnáct až devětadvacet let bude poskytnuta možnost alternativní vakcíny od společností Pfizer nebo látkou od Moderny.

Ve Velké Británii se dají do budoucna v souvislosti s úmrtím kvůli očkování předpokládat vleklé soudní pře. Podle informací The Times už nejméně čtyři rodiny chystají právní kroky, což nemusí být zdaleka konečné číslo. Předseda britské vlády Boris Johnson prohlásil, že bude pečlivě sledovat, jak lidé na látku AstraZeneca reagují, ovšem „nechystá žádnou změnu v harmonogramu očkování.“

Jaké vakcíny má Spojené království?

AstraZeneca: objednáno 100 milionů dávek - v současné době se doporučuje pouze pro osoby starší 30 let

objednáno 100 milionů dávek - v současné době se doporučuje pouze pro osoby starší 30 let BioNTech a Pfizer: 40 milionů objednaných dávek - v současné době se podává každému, kdo má nárok

40 milionů objednaných dávek - v současné době se podává každému, kdo má nárok Moderna: 17 milionů objednaných dávek - v současné době se podává každému ve Walesu, kdo má nárok

Jaké vakcíny jsou na cestě?

Janssen: objednáno 30 milionů dávek - aplikovat se začne zřejmě od července

objednáno 30 milionů dávek - aplikovat se začne zřejmě od července Valneva: objednáno 100 milionů dávek

objednáno 100 milionů dávek Novavax: objednáno 60 milionů dávek

objednáno 60 milionů dávek GlaxoSmithKline (GSK) a Sanofi Pasteur: objednáno 60 milionů dávek

