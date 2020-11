Přesný rozpis a kontroly: Děti v Říčanech u Prahy dnes vyrazily do školy v různých časech

Například osmiletý Adam dorazil před budovu bývalého soudu na Masarykově náměstí, kde se učí děti z druhých až čtvrtých ročníků, už v půl osmé. Do otevření školy mu zbývalo ještě deset minut, a mohl si tak popovídat se svým kamarádem Vaškem. Přestože s ním byl během distanční výuky v kontaktu přes mobilní aplikaci, z osobního setkání měli oba velkou radost, kterou dávali najevo smíchem i drobným postrkováním.

Přesná pravidla

Pokud se nějaké dítě opozdilo, mělo jít podle pokynu přímo do šatny a poté do třídy. Ve vestibulu s organizací pomáhali zaměstnanci školy. Dětem bylo doporučeno teplé oblečení, počítá se totiž s častým větráním ve třídách a družina plánuje pobývat v co největší míře venku.

Složitá organizace obědů

Rodiče byli již dříve informováni o tom, že hudební výchova je bez zpěvu a tělocvik bude nahrazen výukovými předměty a nebo vycházkou. Angličtina v pátých třídách se vyučuje bez rozdělení do skupin. Náročnější na organizaci je to i s obědy. První ročníky odcházejí na oběd ve 12:15, ostatní po ukončení výuky.

Některé třídy se střídají

Dnešní částečné znovuotevření škol odpovídá zmírnění protiepidemických opatření na čtvrtý stupeň rizika nákazy podle systému PES, které v jiných oblastech života v Česku začalo platit už minulé pondělí. Školy se už dříve otevřely pro prvňáky a druháky a žáky speciálních škol. Ode dneška se k nim přidali deváťáci a zbytek prvního stupně. Šesté až osmé třídy se mají střídat v prezenční a distanční výuce.

