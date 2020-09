Prymula: Brzy bude až 8 tisíc nakažených koronavirem denně, je třeba uvažovat o nouzovém stavu

Prymula v diskusi na televizi Prima uvedl, že každá setina je u reprodukčního čísla rozhodující. V pondělí bylo v zemi 1,59, aktuálně se podle něj v intervalech blíží 1,8. „Neříkám, že je to katastrofa, ale je to stav, který je krizový a musí se výrazně brzdit.“ Tvrdí, že je třeba uvažovat i o vyhlášení nouzového stavu, který by kabinetu umožnil zavádění závažnějších celoplošných opatření, ke kterým nemá pravomoc ministerstvo zdravotnictví.

Nestraším, počet ale poroste

Epidemiolog varoval před exponenciálním růstem počtu infikovaných, v takovém případě by se musela znovu jako na jaře dělat ekonomicky náročná opatření. „Není to žádné strašení, každý si může vzít kalkulačku,“ řekl. Za jisté považuje, že Česko bude brzy stoupat do pásma šesti až osmi tisícovek nakažených denně.

Na místě je podle Prymuly uvažovat o omezení hromadných akcí. „Jedná se o společenské akce, kde dochází ke konzumaci nejen alkoholu,“ vysvětlil. Česko by mohlo zpřísnit opatření po vzoru jiných evropských zemí. „Budou diskutována i sportovní utkání. Je řada zemí, kde se prostě hraje bez diváků, i u velkých pohárových soutěží v Evropě.“

Uzavření škol do týdne

Za pravděpodobnou alternativu považuje uzavření škol, za reálné to považuje do týdne, především v hlavním městě. Týkat by se nemuselo nejmladších dětí. „Svědčí pro to různá virologická data. Na prvním stupni se nákaza nešíří tak intenzivně jako na druhém a výše. Ty děti se nenakazí tak rychle a nevylučují tolik toho viru,“ doplnil Prymula.

Podle ministra Vojtěcha a hlavní hygieničky Jarmily Rážové je nyní na řadě spíš omezování hromadných akcí a účast diváků na sportovních utkáních. Ve školách snižují riziko nákazy roušky. Rážová v České televizi řekla, že není příznivcem zavření středních škol a druhého stupně základních škol.

