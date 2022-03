Putin provádí čistky a vyhazuje generály, Stalinovi se to moc neosvědčilo

Že Putin provádí čistky mezi vojenskými generály a pracovníky zpravodajských služeb, včetně zatýkání důstojníků FSB (Federální bezpečnostní služby), uvádí například analýza washingtonského think tanku Institute for the Study of War. Odvolává se na ukrajinské představitele a zprávy médií. Ukrajinský tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov už 9. března uvedl, že Kreml vyměnil osm armádních generálů kvůli jejich selhání na Ukrajině.

Putin prý navíc nechal zadržet několik pracovníků 5. služby FSB, která je zodpovědná za informace o politické situaci na Ukrajině. Federální ochranná služba a 9. správa FSB (konkrétně její oddělení vnitřní bezpečnosti) údajně 11. března provedly razii v 5. službě a na více než 20 dalších místech. Několik médií uvedlo, že šéf 5. služby Sergej Beseda a jeho zástupce Anatolij Boljuch jsou od 11. března v domácím vězení.

Generálové, sekretářky i kuchaři

5. služba je u Putina zjevně v nemilosti, protože jak naznačuje i nezávislý ruský server Meduza, poskytoval prezidentovi před invazí falešné informace o politické situaci na Ukrajině. Agenti tak měli činit z obavy, aby se nedostala do rozporu s Putinovou vlastní prognózou, že válka na Ukrajině proběhne hladce.

Čistka mezi armádními generály a pracovníky tajných služeb probíhá i nadále. Špatně dopadli ale i řadoví zaměstnanci, kteří se starají o samotného Putina. Prezident prý nechává ochutnávat své jídlo ještě předtím, než ho sní, a minulý měsíc vyměnil celý svůj osobní personál čítající 1 000 lidí, jako jsou pradleny, sekretářky, kuchaři. Podle hodnocení zpravodajské komunity má Putin strach především z otravy jedem, což je v Rusku velmi oblíbený způsob likvidace.

V Rusku mají čistky v armádě tradici. Stalin zdecimoval svůj velitelský sbor tak, že při vojenském útoku Německa veleli armádě často loajální, ale neschopní velitelé. Přesně to ale může hrozit i Putinovi. Už tak mu na Ukrajině padlo nejméně šest generálů, což je obrovské číslo a ukazuje to na hluboké problémy uvnitř ruské armády včetně velitelského sboru.

