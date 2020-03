S čínskými bratry navěky: Stát s často vadnými ochrannými pomůckami posílá i budovatelská hesla

Firmy a živnostníci ponecháni napospas vlastnímu osudu. Stát se zbavil odpovědnosti za vyhlášení nouzového stavu, kterým znemožnil podnikání v celé zemi. Místo náhrady ušlého zisku teď nechá podniky padnout, veškeré náklady nechal na majitelích těchto firem. Bude to znamenat nezaměstnanost i plošné zdražování.

Selhání vlády a ministrů

Vláda zaspala, má za sebou celou řadu manažerských selhání. Už v prosinci 2019 BIS poukazovala na katastrofální nedostatek ochranných pomůcek ve státních rezervách. Nikdo nic neudělal. Premiér Andrej Babiš odmítl 27. ledna projednat ve Sněmovně plán, jak bojovat s epidemií koronaviru s tím, že k nám virus nikdy nepřijde (tou dobou už byl potvrzený případ ve Francii).

„Nemyslím si, že je něco, co bychom zanedbali nebo že bychom nebyli na něco připraveni. Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, připravuje se další dodávka 25 000 roušek a jeden český výrobce jich má teď celkově milion na skladě, takže roušky budou,“ řekl 28. ledna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šeredně se spletl.

S bratrskou Čínou až na věky

Dnes je slavně distrubována "bratrská pomoc" z Číny. Nechme teď stranou, že obří letouny Ruslan jsme mohli použít jen díky NATO, že EU do Česka pošle přes 30 miliard korun na akutní pomoc i to, že jsme jen pár dní část této "pomoci" my poslali do komunistické země zdarma a tak dále. S Čínou až na věčné časy je politika, který se tu razí dlouhodobě díky orientaci prezidenta Miloše Zemana, zejména pak podnikatelským potřebám jeho přisluhovačů, jako jsou pánové Nejedlý či Mynář.

Ovšem to, co se děje v rámci dodávek materiálu do některých institucí, je nehoráznost! „Každá epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá,“ stojí na krabicích dodaných do jednoho domova důchodců jihočeského kraje. Jako vystřižené z propagandistických prohlášení totalitního režimu. Udělal tohle někdo sám od sebe, nebo jsme byli čínskou stranou donuceni? Je to vlastně úplně jedno, zvracet se chce z obého.

Z roušek mají vyrážku

„Koukala jsem na to jako blázen. Je to jako bychom se vrátili o nějakých čtyřicet let zpět,“ kroutila hlavou ředitelka jednoho domova důchodců, která z logických důvodů nechtěla být jmenována. Navíc nám potvrdila, že dodané ochranné pomůcky jsou nekvalitní. „Naši pracovníci z nich mají vyrážku na celém obličeji.“

A když už jsme u těch absurdit - teprve dnes stát domovům důchodců a dalším podobným subjektům povolil testování nově přichozích. Ještě včera tak mohl přijít kdokoli a COVID-19 roznést naprosto všude. Skvělé, to je skoro na vyznamenání!

KAM DÁL: Čech žijící v Itálii: Situace je jiná, než u vás popisují média. Nejhorší bylo zastavit ekonomiku a paralyzovat zemi.