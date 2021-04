Stát likviduje malé a střední firmy. Ekonom vysvětlil, co je třeba udělat pro jejich záchranu

Pomoc vlády podnikatelům je nedostatečná přesto, že právě její rozhodnutí mohou za to, že většina podniků má i rok po prvním případu nemoci covid-19 v Česku zavřeno. Živnostníci krachují, nemají téměř žádné jistoty, pomoci se dovolávají těžko. Co s tím? Existuje vůbec nějaké řešení a co bude, až se život začne vracet do normálu?