Střelec v Coloradu, který zabil deset lidí. Na střední škole byl šikanován a vraždil kvůli duševní nemoci

Snadná dostupnost zbraní na běžném americkém trhu. Tak by se dal shrnout hlavní argument bezpečnostních složek k tomu, aby se podobným tragickým událostem předcházelo. Nepotvrzeným podezřelým je 21letý Ahmad Al Aliwi Alissa, který byl obviněn z deseti vražd prvního stupně. Ten byl během zásahu policie střelen do stehna a odvlečen v policejním kordonu.

Co se o něm ví?

Oficiální úřady zatím neposkyly žádné konkrétní informace o jeho střeleckém motivu. Jediný, kdo se k tomuto tématu vyjádřil, je jeho sestra, která médiím sdělila, že si nemyslí, že se jedná o politicky motivovaný čin.

„Je to určitě výsledek jeho duševní nemoci. Byl celý život šikanovaný, a to hlavně na střední škole. Když školu vychodil, stal se z něj totální asociál,” komentovala sestra pro the Daily Beast. „Byl často velmi paranoidní,” pokračuje sestra. Jedna vzpomínka se váže i na situaci z jeho studií, kde se svěřil, že ho někdo pořád sleduje.

Pro Denver Post se také rozmluvil jeho spoluhráč ze wrestlingového týmu. „Když ztratil hlavu, sdělil nám, že jednou zabije všechny v týmu,” vzpomíná s tím, že to v té době nevnímali jako opravdovou hrozbu. Zatím se však mnoho o střelci neví. Jisté je, že americké úřady musí řešit spíše lehkou dostupnost zbraní pro kohokoliv, i když je dlouhodobě psychicky nevyrovnaný.

KAM DÁL: Tajemství odhaleno. Hvězda, která bojuje se zákeřnou nemocí, ukázala svoji slavnou kamarádku