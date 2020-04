Tajné služby v pohotovosti. Britové doporučují přehodnotit vztah k Číně

Přísnější kontrola strategických odvětví. Tak by se dalo zestručnit doporučení britských zpravodajských služeb, které už se připravují na nové rozložení sil světa po koronavirové pandemii. Přístup by podle tajné služby měla Británie změnit hlavně v oblasti moderních technologií a jiných průmyslově provázaných oborech. Co konkrétně by mělo být jinak?

Zákaz studentů z Číny?

Velmi nekompromisní myšlenka, kterou publikoval britský The Guardian, hovoří o opatrnosti a omezení přístupu čínským studentům na univerzitách a vědeckých pracovištích ve Velké Británii. Společnosti, které se ve Spojeném království zaměřují na vývoj umělé inteligence a digitální komunikaci, by měly být také na pozoru.

Poněkud protichůdně zní pozitivní hodnocení tajných služeb vůči lednovému schválení kabinetu Borise Johnsona, které umožnilo společnosti Huawei přístup k britské sítí 5G. Byť se alespoň podařilo snížit jejich pokrytí na 35 %.

Do budoucna však tajné služby doporučují rozšířit portfolio nabídek na jiné země, než se jen spokojit s čínskými firmami a technologiemi. Až se bude rozvíjet síť 6G a 7G, bude se muset Velká Británie lépe postarat o své technologické inovace a know-how.

Jako u nás?

Podobně rozvířená debata panovala i v České republice, a to ještě dávno před pandemií koronaviru. Dokonce Národní ústav pro kybernetiku a informační bezpečnost několikrát bil na poplach, že Česká republika musí být opatrná ve vztahu k čínským firmám.

Na první pohled spolu koronavirus a technologie z Číny nemají kromě lokality nic společného, ale současná situace ukazuje, jak nevěrohodná Čínská lidová republika může být.

Tím, že Čína nebyla schopná včas varovat celý svět ohledně šíření koronaviru, je tajná služba mnohem obezřetnější ve vztahu k Pekingu. Jedná se totiž o netransparentního obchodního a politického partnera.

Kritika vůči Číně však podobně jako v České republice na těch nejvyšších politických příčkách na moment utichla. Velká Británie totiž nouzově potřebovala stejně jako u nás dodávku respirátorů pro zdravotníky.

Obecně lze však zhodnotit, že aktuální upozornění tajných služeb jen koresponduje se zavedeným a opatrnějším stylem politiky, kterou vůči Číně zavedla již premiérka Theresa May.

Současná krize a zkušenosti, které by si z ní ve vztahu k Číně měl vzít celý svět, naznačují, že některé státy tak logicky uničí a vyvodí z toho alespoň nějaké důsledky. Ozývají se však politické tlaky z řad některých britských politiků, že tajné služby mají informovat a nikoli se plést do politiky.

Jak se změní vztah Londýna a Pekingu, ukáže budoucnost. V současné chvíli mají všechny státy světa hodně práce s pandemií koronaviru, která se zrodila právě v Číně. Virus však neumlčí ani Čínská lidová republika, což neplatí o politicích…

