Testy zákazníků? Nehodlám lidem narušovat soukromí, to je radši pustím k sobě domů, říká kadeřnice

Vláda podnikatelům ve službách kadeřnictví či holičství činnost v poslední vlně pandemických opatření nezakázala, ale důrazně jim doporučila ji nevykonávat. Mnozí se proto snažili vyjít svým klientům vstříc a dojížděli do jejich domácností. Za dodržení přísných hygienických podmínek jim upravovali vlasy či vousy. Fungovala tak i kadeřnice Edita z Prahy.

Po obrození přišla další sprcha

Tři roky si pronajímala křeslo v pěkném salonu v centru metropole, s majitelkou měly nastavený férový vztah. Edita si hýčkala své klientky, platila nájem za křeslo a přispívala na provozní náklady salonu. Takto se s ní v salonu střídaly další tři kolegyně. Covid pohodově nastavené fungování zcela rozbil. „V první vlně jsme to zvládly. Bylo zavřeno, měla jsem něco našetřeno, přihlásila jsem se o kompenzační bonus. Všechny jsme si myslely, že situace po pár týdnech či měsících přejde a na podzim zas bude dobře. Bylo, ale ve finále jen pár týdnů,“ vypráví Edita, která již dokonce zvažovala, že svůj obor úplně opustí.

První zimní měsíce ještě překonala, ale ve chvíli, kdy přišla další vlna a Česko se s 1. březnem víceméně uzavřelo, přestala vidět světlo na konci tunelu. „Už jsem neměla kde a z čeho brát. Majitelka salonu už také nemohla platit ani na zálohy elektřiny a vody, které jí nikdo neodpustí, i proto po nás požadovala část smluveného nájemného. Salon musel být zavřený a mně nezbylo než činnost vykonávat. I přesto, že to vláda nedoporučila.“

Klientky si ale na nový systém zvykly, a to velmi rychle. Pro Editu bylo dojíždění k nim domů jedinou cestou, jak situaci ustát a udržet si své dlouho budované portfolio spokojených žen. „Nebýt to já, našly by si někoho jiného. Mám mezi klientkami manažerky, které potřebují dobře vypadat a především jsou na péči o sebe zvyklé. Anebo maminky na mateřské, co se chtějí jen dobře cítit. Proto byly ochotny, vzhledem k tomu, že se známe roky, vpustit mě k sobě domů. Samy mi to nabízely, jen proto, aby se jim dostalo požadované služby.“

Tzv. služby péče o tělo společně i služby péče o zvířata budou umožněny za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech. Všichni přítomní v zařízení budou mít povinnost používat respirátory.

U klientek spoléhá na zodpovědnost

Edita si tak udržela klientelu a po dvou třech návštěvách už berou její zákaznice službu automaticky. „Několik z nich mi řeklo, že by byly mnohem radši, kdybych za nimi dojížděla i nadále, než aby za mnou musely do salonu. Hlavním důvodem je pro ně povinnost mít negativní test, který po nich musím při vstupu vyžadovat.“ Edita se testuje pravidelně dle nařízení vlády a při návštěvě v domácnostech má respirátor.

Po zákaznicích toto nevyžaduje a spoléhá na jejich osobní zodpovědnost. „Možná jsem naivní, ale představa, že bych měla někomu říkat, že chci vidět jeho test, mi přijde nepatřičná. Je to pro mě větší zásah do soukromí, než když přijdu k nim domů. A pro ně jednodušší varianta,“ vysvětluje kadeřnice svůj postoj k vládnímu nařízení, vyžadovat povinný test po klientkách v salonu.

Majitelé salonů před krachem

Toto nastavení s sebou nese velmi zásadní problém pro porovozovatele a majitele salonů. Dlouholetí nájemci křesel se jim totiž vracet moc nechtějí. „Kadeřnice mají své zákaznice, ale já, jako majitelka salonu, zodpovídám za to, že předloží negativní test, než do prostoru vstoupí. Navíc stačily dva měsíce a nájemci si se svými klienty nastavili vztahy tak, že zázemí pro práci ve vybaveném salonu nutně nepotřebují. Jsme na tom biti a je nejisté, zda se klienti časem vrátí z domácího prostředí do salonů,“ říká k tématu Jana Bláhová, majitelka menšího kadeřnictví v plzeňském kraji. Jestli se jí podaří pronajatý prostor udržet, netuší. Tři z pěti kadeřnic jí oznámily, že už se na svá křesla nevrátí.

A jak to bude s Editou? Ta dokonce plánuje, že doma udělá menší přestavbu a ostatním klientkám, které ji domů nezvou, nabídne služby doma. „A určitě po nich nebudu vyžadovat test. Pokud ho budou mít a sdělí mi to samy, můžeme si sundat respirátory a udělat si kafe. Ale raději je přivítám ve svém soukromí, než abych svou službu musela podmiňovat tím, že test mít musí. Přijde mi to jako svobodnější varianta,“ dovysvětlila Edita a podotkla, že ona se samozřejmě poctivě testovat bude, aby byla pro své klientky "v pohodě".

