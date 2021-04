Tragický příběh Adámka Vyčítala míří k soudu. Jak vidí tragické selhání zdravotníků chlapcův otec a za co bojuje?

Zcela běžná operace mandlí osmiletého chlapce skončila v Krajské Pardubické nemocnici zástavou srdce a kómatem. Celá kauza byla před čtyřmi lety mediálně velmi exponovaná i kvůli záběrům průmyslových kamer nemocnice, které odhalily, jak si krvácejícího chlapce na chodbě nikdo dlouhé minuty nevšímal. S odstupem 4 let míří případ k soudu a státní žalobce Lukáš Hrubý obvinil tři zdravotníky a Pardubickou nemocnici.

„Případ našeho syna nebyl ojedinělý, v České republice jich bylo víc. Za ty uplynulé čtyři roky jsem pochopil, že není velký zájem ve společnosti o podobných případech mluvit a dozvídat se, že jsou případy, kdy zdravotníci pochybili," apeluje tatínek Jan Vyčítal.

Zoufalá maminka

Celou situaci kolem péče o krvácející dítě provázely především zmatky a liknavost. Krátce po rutinním zákroku nosních a krčních mandlí 14. května 2017 totiž začal chlapec silně krvácet. Na sále byla přítomna Adámkova maminka, která tehdy pracovala v Nemocnici Pardubického kraje jako zdravotní sestra.

Po vzniklých komplikacích zalarmovala personál a žádala o jednotku ARO. Rychlá pomoc se nedostavila a místo toho přišlo 13 dlouhých minut hrůzy. Krvácející dítě s maminkou poslali zdravotníci pěšky na oddělení ORL, které bylo ovšem zavřené. Ze záběrů je patrné, že si chlapce nevšímá ani doktorka, ani zdravotní sestra, které místo toho hledaly klíče od zavřeného oddělení. Zdravotní sestra místo ARO volala zoufale záchrannou službu, aby jim přijela do nemocnice na pomoc.

Ředitelka nemocnice Fraňková popírala, že by maminku s chlapcem někdo z personálu poslal na ORL a sporné záběry průmyslových kamer nikdo nikdy ze strany vedení nemocnice nevysvětlil. Chlapec nakonec bojoval o život, protože ho postihla zástava srdce a po úspěšné resuscitaci skončil v vigilním kómatu, kdy jeho tělo pracuje, ale mozek je zcela poškozen.

Před soud

Nemocnice se s rodiči Adámka snažila o prosazení mimosoudního vyrovnání. Rodina kvůli zaviněnému poškození zdraví žádá kompenzaci ve výši 22 milionů korun. Nemocnice do této chvíle zaplatila zálohu 6 milionů korun z celkové nabízené částky 15,5 milionů korun za předpokladu, že se vše vyřeší mimosoudně. Státní zástupce dnes celý případ poslal k soudu.

„Dvě fyzické osoby byly obžalovány pro skutek kvalifikovaný jako přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a jedna fyzická osoba byla obžalována pro skutek kvalifikovaný jako přečin neposkytnutí pomoci,“ uvedl žalobce Lukáš Hrubý. Návrh na podání žaloby podala policie po vyšetřování na začátku tohoto roku. Trest pro tři zdravotníky se podle policie může pohybovat až ve výši čtyř let odnětí svobody. Jak celou situaci zpětně hodnotí rodina malého Adámka.

„Ta situace byla obrovský kotrmelec v životě. Několik měsíců trvalo, než jsme vůbec přijali, co se to vlastně stalo. Čtyři, pět měsíců jsme jezdili za Aďou do nemocnice v Hradci Králové a pak do Ostravy, do Jánských lázní a to vše ještě s druhým synem," vrací se k tragické situaci Vyčítal.

Lidé mohou nadále pomáhat rodině v nelehké situaci skrze webové stránky proadamka.cz „Touto cestou bych jim chtěl strašně poděkovat. Lidé nám pomáhali a stále pomáhají, ale je potřeba, aby náš případ odkryl, čeho je české zdravotnictví schopné. Jde mi o to, aby o tom lidi věděli," dodává pro Čtidoma.cz otec Adámka Jan Vyčítal.

KAM DÁL: Když nestačíte s dechem a jste stále unaveni, máte problém. Kardiolog Češka popisuje, koho se srdeční onemocnění týká