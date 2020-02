Včely stále vymírají. Pro lidstvo to může mít katastrofální následky

Tvrzení Alberta Einsteina o tom, že bez včel má lidstvo před sebou 4 roky života a pak vymře, si budeme moci vyzkoušet na vlastní kůži, pokud se nějak efektivně nezasáhne. Včely dále vymírají a lidé si mnohdy nedokážou ani představit, co to v sobě může nést za následky.

Jsme zvyklí mít vše jednoduše na dosah. Nasedneme do auta a dojedeme si do supermarketu nebo na trh nakoupit potraviny a bereme to jako samozřejmost. Co budeme dělat, až to tak přestane fungovat? Z trhu zmizí ovoce, zelenina, káva, mléko, bavlna a bude to považováno pouze jako luxusní komodita. Bez včel to prostě nejde. Co s tím? Existuje ještě nějaká možnost, jak zvrátit katastrofu?

Proč včely vymírají?

Důvodů známe mnoho. Největší podíl na tom máme ale právě my lidé a paradoxně zůstává převážně na nás tuto situaci nějak řešit. Soubor stresových faktorů oslabující či v horším případě usmrcující včelstva se podle odborníků nazývá koktejlový efekt.

Jde o více faktorů, Od chemie používané v zemědělství, měnící se klima přinášející dlouhotrvající horka a nedostatek srážek, až po různé nemoci. Ničemu nepřidá ani krátkozraké chování některých včelařů, kteří nenechávají na zimu včelám med potřebný k energetickému zabezpečení úlu a namísto toho včely dokrmují cukrem, což je zásadním způsobem oslabuje.

Včela medonosná: Pro 1 kg medu uletí včely 280 000 km, tj. 7x kolem rovníku. Včelstvo opyluje během léta až 2 miliony květů za den. Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu. K nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj život.

Nedostatek potravin i hladomor

Bez včel by se výrazně snížila biodiverzita rostlinných zdrojů a v extrémních případech by to mohlo přinést hladomor, zapříčinit války o potraviny. V Evropě máme více než 84 procent rostlinných druhů a 76 procent produkce potravin přímo či nepřímo závislé na opylování včelou.

Na jedné straně máme lidi, kteří dělají vše pro to, aby včelstva hynula prostřednictvím nezodpovědného chování, na druhé straně se snažíme najít způsob, jak zvýšit povědomí lidí o tom, proč včely lidstvo nutně potřebuje a co pro to můžeme dělat. Řešení musíme vnímat jak z úhlu pohledu jedince, tak i společnosti. Vysaďme na zahradách medonosné bylinky, květiny a nepoužívejme zbytečné chemické postřiky. Šiřme informace na všechny strany.

Pořiďme si nebo adoptujme včelstva v rámci mimořádného projektu ADOPTUJ SI VČELU, kde si pomocí finančních příspěvků adoptujeme dle vlastního uvážení a možností od jedné včely po včelín (5 úlů). Zachraňovat včely tak znamená stát se superhrdinou, protože zachraňujete lidstvo před hrozící katastrofou.