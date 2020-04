Vědci ve Francii bijí na poplach. Promořenost není dostatečná

Koronavirem se ve Francii do 11. května, kdy se začnou uvolňovat přísná omezení, nakazí jen necelých šest procent obyvatel. Vyplývá to ze studie, kterou dnes zveřejnil prestižní Pasteurův ústav. Taková promořenost populace je ale podle studie příliš nízká na to, aby zabránila druhé vlně epidemie.