Viroložka Tachezy: Nejdříve by se měly vrátit do škol dětí z prvního stupně. Vláda je proti

Tachezy řekla, že návrat dětí do škol by měl být prioritou, ale v současné době to kvůli šíření nemoci covid-19 není možné. Stát by měl podle viroložky připravit plán návratu dětí do lavic v době, až se podaří šíření epidemie snížit.

Jako první by se podle Tachezy měly vrátit děti z prvního stupně, které mají často školy blízko svého bydliště a nemusí dojíždět, tudíž by se nezvýšila mobilita. „Nejvíc také trpí distanční výukou,“ uvedla. Návrat by měl být podle Tachezy doprovázen testováním dětí, například prostřednictvím samoodběru ze slin. Viroložka také zdůraznila, že je třeba upřednostnit očkování učitelů starších 60 let.

Podle vlády to má být jinak

Také návrh ministerstva školství, který projednala vláda, počítá se zavedením pravidelného testování žáků i zaměstnanců škol. Testovat by se podle něj mělo každých sedm až 14 dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy, tedy například ze slin. Odběr by si měl ve škole dělat každý sám.

V další fázi by se testování mohlo rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy. Závěrečné ročníky středních škol považuje úřad v tomto smyslu za prioritní, protože je na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky a riziko šíření nákazy je v jejich případě větší než u mladších žáků.

KAM DÁL: Rozhodnutí Ústavního soudu může vyvolat politickou krizi. Ta pachuť ve mě zůstane dlouho, říká předseda Poslanecké sněmovny Vondráček.