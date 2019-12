Voda, nájemné a svoz odpadů podraží. Kdo sáhne od příštího roku hlouběji do kapsy?

Vodárny Kladno - Mělník (VKM) zvyšují ceny vodného a stočného z 92,92 koruny na 105 korun za metr krychlový včetně DPH. Důvodem jsou investice do nových zdrojů vody a obnova infrastruktury. Také v Příbrami si lidé v novém roce za vodu připlatí. Kvůli investicím do vodohospodářské infrastruktury vodné a stočné zdraží na 91,69 korun za metr krychlový z dosavadních 75,37 Kč. Po květnovém snížení sazby DPH má být konečná cena 87,71 Kč za metr krychlový. Domácnosti s běžnou spotřebou vody tak měsíčně zaplatí asi o 34 Kč za osobu navíc.

Další poplatky by se podle mluvčí příbramské radnice Evy Švehlové měnit neměly. Například teplo má být výhledově dokonce levnější, nový vlastník městské teplárny totiž avizoval přechod na spalování dřevní štěpky. Do ceny tak nebude muset promítat emisní povolenky.

Rozdíl několika korun

V Berouně se stejně jako v Hořovicích, Králově Dvoře či Zdicích zvýší od ledna vodné a stočné zhruba o inflaci na 100,62 Kč za metr krychlový z nynějších 98,33 Kč. Následné květnové snížení DPH ale bude znamenat, že domácnostem oproti letošnímu roku cena klesne na 96,25 Kč. V Berouně se bude podobně jako v řadě jiných měst zvyšovat poplatek za pobyt, a to na 10 z nynějších čtyř korun. "Nic dalšího se nezdražuje, za svoz odpadu se bude platit stejně, za parkování také," uvedla mluvčí radnice Jitka Soukupová. Změny podle ní nehlásil ani dodavatel tepla.

V Benešově podraží vodné a stočné o čtyři procenta na 87,66 Kč za metr krychlový. "Zvýšili jsme Vodohospodářské společnosti Benešov asi o tři miliony nájemné za infrastrukturu. V důsledku toho se zvýší cena vody," uvedl místostarosta Zdeněk Zahradníček (Volba pro Benešov).

Hlouběji do svých peněženek budou muset sáhnout i někteří nájemníci v městských bytech. Část jich nyní v Benešově platí 32 korun za metr čtvereční a měsíc, standardní nájemné je přitom 55 korun. Od Nového roku se proto některým lidem nájemné zvedne o pětinu. "Snažíme se nájmy trochu narovnávat," dodal místostarosta. Kromě toho v Benešově vzroste také poplatek za pobyt na 20 korun z dosavadních 15 Kč za lůžko a den.

Využijí platných zákonů

Nájemné také stoupne v kladenských městských bytech, sazebník ale zohlední životní situaci nájemníků, například seniorů či lidí s hendikepem. Nová základní měsíční sazba nájemného bude činit 82 korun za metr čtvereční, nyní činí v průměru 68 korun za metr čtvereční.

V Příbrami se některým lidem nájemné také dlouho neměnilo a radnice chce stejně jako v Benešově využít toho, že zákon umožňuje u smluv na dobu neurčitou jednou za tři roky zvýšení o 20 procent. Týkat by se to mělo lidí platících okolo 18 nebo 20 korun za metr čtvereční a měsíc.

Naopak za teplo Benešovští zřejmě zaplatí meziročně méně. "Zatím je vykalkulovaná cena za gigajoule tepla 598 korun včetně DPH, což je mírné snížení oproti roku 2019," uvedl místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček (Volba pro Benešov). Podle něj se městským tepelným zařízením podařilo vysoutěžit velmi výhodně cenu plynu. "Poplatek za odpad v příštím roce zůstává stejný, za psy také," dodal Zahradníček.

Změna v cenách jízdného

Zastupitelé Kladna i Rakovníka na konci letošního roku schválili zdražení odpadu, a to v případě Rakovníka z 600 korun ročně na 720, v Kladně poplatek stoupne z 600 na 780 korun ročně.

Už od poloviny prosince platí změna v kladenské MHD, kdy jeden dospělý doprovázející dítě do tří let bude mít jízdné zdarma, i když dítě nebude v kočárku. Naopak doprovod dítěte staršího, i když bude v kočárku, už jízdné zaplatí. Změna má zajistit, aby lidé nebrali kočárek do autobusu pouze kvůli jízdnému zdarma.

V Mladé Boleslavi se od začátku příštího roku zdraží vodné a stočné o 3,91 procenta na částku 102,04 koruny. Podle magistrátu se ale díky změně DPH u vodného a stočného z 15 procent na deset celková cena od května opět sníží na 97,60 koruny a dostane se tak pod úroveň ceny roku 2019.

Starší lidé od placení osvobozeni

V Nymburce zůstane cena pitné vody za metr krychlový v příštím roce na letošní hodnotě 41,18 Kč. "Stočné se lehce navýší a místo loňských 46,32 koruny odběratelé v příštím roce zaplatí za kubík 48,42 koruny, jedná se o zvýšení o 4,5 procenta," řekl mluvčí radnice Petr Černohous. Ostatní městské poplatky se podle něj nemění.

V Kolíně se v příštím roce zvýší poplatek za svoz odpadu, vzroste z nynějších 648 korun na 696 korun. "Nezdražovali jsme sedm let," doplnil starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín), podle kterého zvýšení nepokryje ani sedmiletou inflaci. Od poplatku za svoz odpadu jsou osvobozeni senioři nad 85 let, ale také děti narozené v příslušném roce. Další poplatky se nemění, mírně se zvýší vodné a stočné, jeho cena by ale díky snížení DPH v květnu měla následně opět klesnout.