Všechno otevřené a mrtvých dvakrát méně než u nás. Švédsko už rok bojuje s covidem po svém

Do Stockholmu proudí davy turistů doslova z celé Evropy, hotely jsou plné. Zejména mládež z Německa, Velké Británie či Francie ve švédské metropoly pořádá divoké večírky, které jsou jim doma zapovězené. Žádné roušky, téměř žádná omezení. Alkohol teče proudem, party do ranních hodin jsou zde na denním pořádku. Problém není ani jít kocovinu vyběhat třeba do fitka.

„Dodržujeme hygienu, ostatně to jsme dělali vždycky. Nejsme psi, nemusí nám nic přikazovat. Vláda nám vysvětlila své kroky a proč se dějí ty a ty věci. My jsme je pochopili,“ řekla Čtidoma.cz Nicole Johanssonová, která žije poblíž Stockholmu.

Mladí žijí, tak to má být, ne?

Uplynul rok, kdy Švédsko vyrazilo na svoji vlastní cestu a svět žasnul. Je to dobře nebo špatně? Vláda země s deseti miliony obyvatel vsadila vše na jednu kartu - na disciplínu vlastních občanů. Žádné restrikce, poze vysvětlování a doporučování. Celou dobu jsou tak otevřené restaurace, místa pro zábavu a tak dále.

„Užíváme si to, je to super. Jedete autobusem nebo vlakem beze strachu, že vás bude kontrolovat policie. Cítíme se naživu, tak by se přeci mladí měli cítit,“ řekl stanici DW Kauri Maher, který dorzail u Irska. Reportérka FRANCE 24 doplnila, že pokud jde člověk po ulici s rouškou, lidé se na něj dívají divně.

Zákon, který se neuplatnil

Má to ale své háčky. Král Karel XVI. Gusta na konci loňského roku mluvil o selhání a velkém počtu mrtvých. Faktem je, že Švédsko neochránilo domovy seniorů a zejména tato skupina lidí umírala ve velkém. I proto se na prahu druhé fáze pandemie zpřisnila některá opatření, restaurace musely například zavřít v půl 9 večer. To ale bylo téměř vše.

Parlament sice přijal zákon, který dal vládě pravomoci zavřít obchodní centra a omezit život obyvatel, využit však nebyl. Na sklonku roku byly švédské nemocnice plné téměř na 100 procent. Přesto země nesáhla k lockdownu, pouze bylo doporučeno nosit roušky v hromadné dopravě. „Věřili jsme, že vědí, co dělají. A respektovali jsme vše, co nám bylo řečeno,“ doplnila pro Čtidoma maminka holčičky.

Méně mrtvých, lepší ekonomika

V České republice na švédskou cestu hledíme s otevřenými ústy. Názory se liší od skvělých a pochvalných komentářů, až k poukazování na čísla zemřelých. Jenomže - na konci března bylo u nás téměř 27 tisíc mrtvých, ve stejně lidnatém Švédsku něco málo před 13 tisíc. Ve Švédsku zemřelo o 7,7 procent více lidí, než za poslední čtyři roky, v Česku je to více než 14 procent. Ale ve Finsku o 1 procento, v Dánsku o 1,5 procenta.

Když se podíváme na ekonomiku, tam se Švédsko bude hojit mnohem kratší čas, než Česká republika. Tamní ekonomika se propadal "pouze" o 2,3 procenta, eurozoná je na tom s 6,6 procenty neporovnatelně hůře.

Zásadní je zde jedna věc - u nás lidé vládě nevěří. Kabinet Andreje Babiše nebyl schopen řádně vysvětlovat své kroky, jednal chaoticky a honil (a stále honí) zejména vlastní PR. Volby jsou nedaleko. Ve Švédsku se také stala celá řada chyb. Ovšem lidé věděli, co se děje a proč. A nakonec, ta čísla také hovoří celkem jasně...

