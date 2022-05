Z Okamurova hradu je turistická atrakce. Stavbě bránily úřady, a tak předseda SPD nakonec slevil

Pro zbudování svého sídla si vybral Tomio Okamura, podnikatel a politik, zajímavou lokalitu Prahy 6. Na poměrně malém pozemku ve staré zástavbě mezi Strahovským stadionem a rozlehlým parkem Ladronka měl v plánu umístit 20 samostatných tubusů spojených do jedné stavby. Jak uvedl blesk.cz, návrh pro unikátní architektonický projekt mu nakreslil věhlasný švýcarský architekt Christian Kerez. Samotnou výstavbu tak zvaného Takešiho hradu provázely spory s úřady a také hlasitá kritika starousedlíků, které v posledních letech netěší vznik téměř celé nově vzniklé čtvrti.

Vůbec poprvé prosákly zprávy o stavbě Okamurova unikátního domu na veřejnost v roce 2014. Projekt, složený z tubusů různých průměrů, byl původně místní radnicí shozen ze stolu s odůvodněním, že je stavba příliš vysoká. Tomio Okamura tehdy slíbil, že vyjedná s architektem snížení. K tomu ale nakonec ani nedošlo, jak napsal blesk.cz. „Bylo mi oznámeno, že stačí, když střechy tubusů budou mít určitý sklon, aby bylo patrné, že nejde o patro, ale o podkroví,“ oznámil ještě před započetím stavby předseda SPD.

S tím, že se dům do staré zástavby Břevnova příliš nehodí, polemizovali také místní obyvatelé na svém webu tejnka.cz. Tehdy se tam od nich objevily vzkazy: „Dal bych tomu šanci, ale chtěl bych vidět víc vizualizací. Charakter staré zástavby je už z téhle strany narušený až běda. A bude hůř, jestli se začnou stavět Viladomy Rozmarýn.“ Pisatel poukazoval na fakt, že se hned přes ulici od Okamurova hradu měl na prázném zpustlém pozemku vybudovat obří obytný komplex.

Méně tubusů, Okamura bydlí

Ten už v dnešní době na místě opravdu stojí, stejně jako tubusový dům, který podle původně zveřejněných vizualizací přišel už na první pohled o několik částí. Zda na nich Tomio Okamura šetřil kvůli malému pozemku - má necelých 500 metrů čtverečných, ceně stavby nebo došlo na jiné obtíže, se veřejně neví, každopádně finální podoba se již na první pohled liší počtem jednotlivých rour.

Dům stavěl politik přes tři roky a nastěhoval se do něj podle serveru prazska.drbna.cz před loňskými vánočními svátky. To nám pro čtidoma.cz potvrdili také Okamurovi sousedé, kteří v ulici Nad Tejnkou bývalého místropředsedu Sněmovny občas zahlédnou. „Vídali jsme ho hlavně v době, kdy se stavba chýlila ke konci, tedy v létě a na podzim 2021. To sem vždy přijel služebním superbem, promluvil s dělníky a po chvíli zase odjel.“

Takešiho hrad není v této žádané pražské lokalitě jedinou extravagantní stavbou. O ulici níže U Ladronky je již několik let rozestavěna budova, která do místní řadové zástavby na první dobrou rozhodně nezapadá. Dům vypadá jako zvětšený golfový míček a jeho majitelé si s jeho dokončením dávají řádně načas. Na oba domy se občas zajedou cíleně podívat turisté, kteří po světě cestují za unikátními architektonickými projekty. Okamurův dům jím bezesporu je, jinak by se jeho vizualizace nedostala v roce 2014 na titulní stránku prestižního časopisu Global architecture.

