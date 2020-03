Za neodevzdané daňové přiznání může přijít pokuta až 300 000 korun. Termín vyprší na apríla

Podnikatelé a živnostníci mají březen spojený nejen s příchodem jara a slunečných dní, ale také s nutností odevzdat daňové přiznání a jeho výsledek pak také vyrovnat finančně. Aby to bolelo co neméně, nabízíme malou nápovědu, jak na to.

Pokud jste byli po celý minulý rok zaměstnaní a neměli jste příjmy z podnikání nebo živnosti, nemusíte se o tuto povinnost vůbec zajímat. Vás zaměstnavatel (nebo zaměstnavatelé) to udělají za vás. Jiné je to ale v případě, že jste byť jen jeden měsíc minulého roku podnikali nebo provozovali živnost. Zpozornět by měli také důchodci a studenti, kteří si v roce 2019 přivydělali více než 15 000 a nepodepsali u svého zaměstnavatele přihlášení k dani (tak zvaný "růžový papír").

Není to apríl

Pokud patříte do některé z výše uvedených skupin, měli byste vědět, že termín pro podání daňového přiznání za minulý rok vyprší 1. dubna. Na zpracování všech příslušných podkladů a odevzdání formulářů zbývá poslední měsíc. Pokud ovšem podnikatel využije služeb daňového poradce, má jednak o starost méně a za druhé pak je termín prodloužen až do začátku letních prázdnin, tedy do 1. července. Živnostník nebo podnikatel se ale stejně musí s finančním úřadem kontaktovat a doložit plnou moc, kterou pověřil zpracováním přiznání právě svého poradce.

Nechce se vám na úřad?

Stále ještě nejběžnější formou podání daňového přiznání je osobní kontakt s pracovníky finančního úřadu. Nemusí to tak ale být. Pokud jste zdatní ve využívání počítačů, což se již stává samozřejmostí napříč všemi věkovými kategoriemi, není důvod někam chodit. Přiznání jednoduše pošlete jako datovou zprávu prostřednictvím speciálního portálu EPO. Problémem ale může být nutnost přiložení tak zvaného kvalifikovaného podpisu, který stále ještě mnoho lidí nevlastní. Pak je nutné vytisknout potvrzení o podání, s nímž se na finanční úřad stejně budete muset vypravit. Nicméně daňové přiznání je také možné zaslat klasickou poštou.

Co bude následovat?

Podáním daňového přiznání povinnosti samozřejmě nekončí. Mohou nastat rozdílné situace, a to podle toho, jak vyplnění formuláře dopadlo. Pokud jste v minulém roce dosáhli nižších zisků než v roce 2018, může se stát, že byly zaplacené zálohy vyšší, než bylo potřeba, a finanční úřad vám jejich část vrátí. Nedoplatek je pak nutné uhradit ještě před koncem stanoveného termínu, tedy v tomto případě do konce března (června). Může se ale také stát, že je daň nulová, a to v případě, kdy zisk nebyl tak velký, aby jej nepokryly daňové úlevy, odpočty a bonusy, na které má každý ze zákona právo.

Co si mohu odečíst?

V přiznání k dani je možné využít některé odečitatelné položky, které mohou i celkem výrazně snížit výslednou daň. Jde například o poskytnuté dary, spoření na penzi, úroky z hypotéky a podobně, náklady na vzdělávání nebo životní pojištění.

“Finančák” není jediný

Pozor také na to, že finanční úřad není jediný, komu budete skládat účty ze svého podnikání. Ještě je tu Česká správa sociálního zabezpečení a také zdravotní pojištovna, u které jste vedeni. Takže: po podání daňového přiznání a vyrovnání se s finančním úřadem čeká ještě cesta na “sociálku” s Přehledem o příjmech a výdajích OSVČ a pak na vaši zdravotní pojišťovnu s Přehledem o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. V obou případech je termín o něco delší, a to do 4. května. Je toho dost, ale na každém úřadu vám jistě poradí, jsou zvyklí…

Nedodržení termínu může přijít draho

Dejte si pozor, abyste dodrželi termín podání daňového přiznání. I když je úřad poměrně shovívavý ještě následujících 5 dní, poté již začíná narůstat penále, odvíjející se od výše vašeho přiznání. Jednoduše řečeno je ale nejnižší částka, kterou můžete být pokutováni, 500 Kč a v tom opravdu nejhorším případě to může opozdilce stát i 300 000 Kč. Pokuty a penále samozřejmě narůstají také při ostatních pochybeních, jako jsou opožděné platby a tak dále. Stejně tak mohou až 50 000 pokutu vyměřit další dvě zmiňované instituce, tedy správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna. Takže je skutečně lepší vše vyřídit včas.