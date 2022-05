Závislost na ruském plynu a jeho zdražování. Kde se stala chyba, vysvětluje Bohumil Pečinka

Podle experta České republice nehrozí, že by se nedočkala dodávek ruského plynu, problémem je ale to, za jakou budou cenu.

„My plyn překupujeme od Němců, kteří mají dlouhodobou smlouvu s Gazpromem do roku 2028,“ uvedl Bohumil Pečinka. „Náš problém není v tom, že by neměl přijít plyn, ale že přichází hodně drahý,“ pokračoval a dodal, že není ani potřeba se obávat toho, že by se zastavily dodávky plynu do Německa, to je totiž ruským spojencem, stejně jako Rakousko.

Pečinka tvrdí, že nejlepší cestou je diplomatické vyjednání nižších cen plynu s Německem, kterému poskytujeme řadu výhod. Takové jednání by tedy prý jistě mělo smysl, protože máme Německu co nabídnout.

Největší chyba vlády

Vláda podle specialisty „tragicky nezvládá komunikaci“. K celé situaci by se podle Pečinky měl vyjadřovat především ministr průmyslu Jozef Síkela, kterého ale není ani vidět, ani slyšet. Mimo komunikaci je ale podle Pečinky další chybou to, že Česká republika je zcela závislá na ruském plynu.

Některé evropské státy se této nevýhodné situaci dokázaly vyhnout. Takovým příkladem je mimo jiné i Polsko, které díky vybudování nového plynovodu z Norska přes Dánsko až do Polska v nejbližší době přísun ruského plynu už nebude potřebovat.

Dokonce i Česká republika se před několika lety chtěla vydat stejnou cestou a na nový plynovod navázat. V roce 2017 byla připravena koncepce tohoto kroku. Evropská unie dokonce tehdy přislíbila, že ho bude z části financovat. Vše ale ztroskotalo kvůli Andrejovi Babišovi, který celou akci zastavil.

Zdroj: Frekvence 1

