Žlutí, zelení, červení. Chytrá karanténa nás rozdělí do tří skupin

Již týden je v jižní části Moravy testována tak zvaná chytrá karanténa. Slyšeli jsme o ní pravděpodobně všichni, ale víme také, jak funguje a o co vlastně jde? Jak se dotkne každého z nás a jakou výhodu by měla mít oproti současnému stavu?

Chytrá karanténa by měla přispět k rychlejšímu návratu společnosti k normálu

Plošná karanténa a testování je velmi náročný systém, který má velký vliv i na ekonomiku státu. K co nejrychlejšímu návratu k pokud možno běžnému způsobu života s jen minimálními omezeními má pomoci tak zvaná chytrá karanténa, při níž bude pohyb osob, nakažených koronavirem, pomáhat sledovat moderní technika.

O co jde?

Pohyb nakažené osoby je možné velmi přesně zmapovat pomocí údajů, získaných z platebních karet a od telefonních operátorů, a to všechno pět dní zpětně. Hygienici tak získají přesnou představu o tom, kde se nakažený v předchozích dnech pohyboval, a budou tak mít možnost rychleji reagovat a vyhledat osoby, s nimiž se pozitivně testovaný pacient setkal.

Jaký bude postup?

Ti, kteří se s nakaženým člověkem setkali, budou označeni jako tak zvané žluté osoby, budou ihned osloveni a posláni do domácí karantény. V průběhu několika málo hodin jim bude odebrán vzorek krve, aby bylo možné otestovat i je samotné. „Osoby, které mají vlastní automobil, se mohou dostavit do některého z odběrových středisek, ale pokud jej nemají, přijedou za nimi odběrové týmy, protože rozhodně nechceme, aby tito lidé jezdili na odběry hromadnou dopravou,“ vysvětlil epidemiolog Roman Prymula. Výsledek se testovaní dozví ideálně do osmačtyřiceti hodin.

“Tam, kde se zjistí, že jsou výsledky negativní, stávají se tito lidé tak zvaně zelenými, mohou jít zpátky do procesu. Pokud budou výsledky pozitivní, tak se tato osoba stane červenou a jde do karantény a celý systém se opakuje,“ uvedl epidemiolog s tím, že se místa, kde se tyto osoby pohybovaly, budou následně desinfikovat. Na tom se bude podílet armáda i hasiči. Další součástí mapování pohybu a hlavně kontaktů nemocného budou pak osobní pohovory.

Není to nebezpečné?

Mnozí lidé se ale u tohoto systému obávají možného zneužití dat. Jak ale zdůraznil Roman Prymula, budou touto cestou prověřováni jen ti nakažení, kteří dají s průzkumem dat od operátorů a z platebních karet svůj výslovný souhlas. Celý proces získávání zmiňovaných údajů má právní základ v zákonu o ochraně veřejného zdraví, který udává povinnost osob sdělovat důležité okolnosti v zájmu epidemiologického šetření.

Údaje jen pro oprávněné

Zpracování a předání údajů od operátorů je možné jen na vyžádání ministerstva zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanice a jen pro určené mobilní telefonní číslo. Ačkoliv samotné zpracování takto získaných údajů zajišťuje soukromé uskupení COVID19CZ na základě konkrétního smluvního ujednání, přístup k těmto datům by měli mít pouze příjemci dle mimořádného opatření.

Pomůže i aplikace

Chytrá karanténa, která by se měla v plném rozsahu spustit po Velikonocích, tak bude cílit na konkrétní případy a osoby s nimi přímo související. “Potřebujeme zachytit pozitivní případy v populaci dostatečně rychle a k tomu má sloužit právě chytrá karanténa,” konstatoval Roman Prymula. Součástí chytré karantény je také mobilní aplikace mapy.cz. Ta je schopna lidem, kteří ji budou využívat, poslat upozornění, že se ocitli ve skupině lidí, kteří se setkali s nakaženými osobami. V takovém případě je třeba uchýlit se do karantény, sledovat zdravotní stav a v případě objevení příznaků kontaktovat lékaře.