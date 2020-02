Zrušení olova ve střelivu neprošlo. Údajně šlo o nerealistický návrh

Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (REACH) neschválil návrh Evropské komise na zákaz používání olova ve střelivu. Informaci potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Jednota proti změně protestovala, komise podle ní navrhla 300metrovou velikost ochranných pásem v okolí mokřadů, šlo by tak prakticky o čtvrtinu České republiky.

Odborníci již zkoumají, čím nejlépe nahradit olovo ve střelivu. Není to snadné

"Potvrzujeme, že se Evropské komisi nepodařilo pro návrh sehnat dostatečnou podporu, respektive kvalifikovanou většinu členských států. Komise připraví nový text návrhu na příští výbor REACH v dubnu 2020," sdělila Roubíčková. Ministerstvo návrh komise také odmítlo.

Podle jednoty komise opakovaným předložením "nerealistického návrhu" prokázala, že není schopná věcně řešit problémy životního prostředí. "Není pochyb, že řadu střelců a provozovatelů střelnic by předložený zákaz donutil s tímto koníčkem či profesí skončit," dodala jednota.

Myslivci mají problém

Problematická je podle myslivců především chybějící definice velikosti mokřadu, ve kterém by se střelivo nesmělo využívat, a oblast kolem něj, kde by byl zákaz také platný. "Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm čtverečních, může být definována jako mokřad," uvádí jednota.

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by proto podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

Argumenty?

MŽP loni plánovalo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb. Později se rozhodlo strategii přepracovat.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.