Love story Kleopatry a Marca Antonia. Příběh o tom, kam vede zbabělost a zrada
Jeden velký historický podraz byl příčinou zániku egyptské říše, která existovala několik tisíc let. Právě selhání poslední královny Kleopatry vedlo k jejímu konci. Láska s Caesarem a Marcem Antoniem se jí stala osudnou. Dědička dlouhé a hrdé dynastie Ptolemaiovců, vášnivá, ale také velmi bystrá žena doplatila na své sexuální predátorství.
Kleopatra měla bohatý milostný život. Milovala Gaia Julia Caesara a Marca Antonia. Když zavraždili Caesara, ujali se v Římě vlády tři panovníci a nastal triumvirát. Pochopitelně se neshodli a začala občanská válka. Marcus Antonius měl velké plány, zmocnil se Egypta a znovu potkal Kleopatru.
Byl čas na ústup?
Slovo dalo slovo a mezi Kleopatrou a Marcem Antoniem proběhla milostná romance. „Její vlastní krása, jak se říká, sama o sobě nebyla zcela nesrovnatelná ani nebyla taková, aby ohromila ty, kdo ji viděli, ale interakce s ní byla podmanivá a její vzhled, spolu s její přesvědčivostí v diskusi a jejím charakterem, který doprovázel každou výměnu názorů, byl podnětný,“ napsal antický filozof Plútarchos. Kvůli Kleopatře Marcus Antonius dokonce zapomněl na svoji legitimní manželku a děti. Naopak s Kleopatrou měl velké plány a její děti vyznamenal alexandrijskou donací.
Mimo jiné vybudoval v Egyptě za Kleopatřino zlato ohromnou armádu s neméně impozantním loďstvem. Chtěl se zmocnit vlády nad celým světem. Pán světa se z něj nakonec nestal, ale nebýt zbabělosti a zrady, kdo ví, jak by tomu bylo. Rozhodující boje proběhly v roce 31 před naším letopočtem v Řecku. Válka na souši se odehrála pro Antonia k jeho spokojenosti. Když se ale bitevní úsilí přesunulo na moře, nastaly první obtíže. Kleopatra tehdy zavelela k ústupu a Antonius ji následoval. Byl to pud sebezáchovy, který vedl k tomuto selhání, jež lze považovat za podraz. Egyptská královna totiž chtěla zachránit, co se dá, a proto zvolila toto krajní řešení.
Dvě sebevraždy
Jak to nakonec dopadlo? Byla to tragédie! Marcus Antonius neunesl své selhání a spáchal sebevraždu místo toho, aby se tomu postavil čelem. Zlomen a bez naděje sám nalehl na břit svého meče, vykrvácel a zemřel. Když jej Kleopatra našla na mramorových schodech svého paláce, „položila ho na pohovku, roztrhla si nad ním šaty, bila se do prsou a škrábala si je rukama, pokrývala si obličej jeho krví, nazývala ho svým manželem a pánem a téměř zapomněla na své vlastní neštěstí, zatímco litovala jeho,“ napsal Plútarchos. Traduje se, že údajně také spáchala sebevraždu. Prý se nechala uštknout jedovatým hadem – kobrou královskou. Nikdy se však nedozvíme, zdali je pravda, že jí k tomu dopomohl otrok.
Destruktivní láska
O destruktivní lásce Kleopatry a Marca Aurelia bylo napsáno ledacos. Také se tento příběh dočkal řady filmových zpracování. „Antonius, ohromen její inteligencí i vzhledem, byl jí uchvácen, jako by byl mladým chlapcem, ačkoli mu bylo čtyřicet let. Pronikavý zájem, který Antonius kdysi projevoval o všechno, náhle otupil. Cokoli Kleopatra diktovala, dělalo se bez ohledu na zákony člověka či přírody,“ napsal antický dějepisec Appian. Otázkou zůstává, zdali těch několik vášnivých nocí mohlo odčinit smrt několika tisíc vojáků a nevinných lidí.
Oba se zachovali dost zbaběle. Nejenže prchli z boje, ačkoliv to lze prominout, protože Kleopatra chtěla zachránit své vojsko pro další boje, ale sáhnout si na život je neodpustitelné. To je nejhorší hřích. Nepomohli tím ani sobě, ani okolnímu světu. Spíše do historické situace vnesli ještě větší zmatek. Začali jako nejmocnější pár antiky, ale skončili jako zrádci ve vlastní pasti. Jejich láska, která měla být korunována triumfem, se stala katalyzátorem projevů zbabělosti. A v tom je podstata: ať už milujete kohokoli, zrada se vždy nakonec obrátí proti vám.
Zdroj: autorský článek
