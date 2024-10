Klára Dostálová: Zarytá obhájkyně Babiše se viděla na místě knihovnice, teď bere v Bruselu statisíce

Seriál o mocných ženách v české politice pokračuje Klárou Dostálovou. Třiapadesátiletá politička ANO už vystřídala mnoho důležitých funkcí. Byla poslankyně a místopředsedkyně sněmovny a pak se z náměstkyně ministra pro místní rozvoj přesunula do křesla šéfa resortu. Než se ale dostala do politiky, byla její pracovní historie poměrně zajímavá.

Chtěla být knihovnice, ne politička

V rozhovoru pro Blesk uvedla, že vždy chtěla být knihovnicí nebo učitelkou, šlo jí ale také mluvení. „Je pravda, že jsem od útlého věku byla mluvčí. Ať už jako předsedkyně třídy, nebo jsem mluvila na různých plesech. Tohle vždycky patřilo k mým schopnostem, že jsem se nebála mluvit na veřejnosti. Měla jsem i organizační sklony, třeba i na táborech jsem byla vedoucí. Takže něco do vínku jsem si dala. Ale že by to bylo tak, že jsem odmalička chtěla být ministryní nebo jít do politiky, to určitě ne,“ řekla.

Pracovala jako úřednice i organizátorka banketů

Rodilá Pražačka vystudovala ekonomii na VŠE, pak do roku 1997 pracovala jako účetní. Poté působila jako úvěrová specialistka v České spořitelně, kde skončila až v roce 2001. Nic nenasvědčovalo tomu, že má politické ambice, ani když dělala banquet manažerku v hotelu Černigov v Hradci Králové. Vedla sekretariát Regionální rady Královéhradeckého kraje, pak byla deset let ředitelkou Centra evropského projektování. Tam také čelila první kontroverzi, když zakázku centra vyhrála firma, kde na vysoké funkci působil její otec. Kauza však nakonec vyšuměla do ztracena a Dostálová se vrhla na politiku.

Manželka umělce i hrdá babička

Klára Dostálová je vdaná, má dvě děti a v srpnu 2024 se pochlubila tím, že vdala dceru. Je už také babičkou, v roce 2020 se jí narodil vnuk. Její manžel je umělecky zaměřený, původně vyučený tesař se zabývá výrobou blondelových rámů na obrazy a zrcadla, když převzal tradici z rodiny své manželky. Právě kolem manžela se ale točila jedna z největších kontroverzí v politické kariéře Kláry Dostálové.

Průšvih s autem pro manžela

Policie ji totiž vyšetřovala, protože existovalo důvodné podezření, že dodávku speciálně upravenou na kempování financovala ze státních peněz, které vykazovala jako odměny pro svou asistentku. Policie měla dokonce odposlechy, které to dokazovaly, nakonec je ale nebylo možné použít jako důkaz. Ačkoliv Dostálová slíbila, že celou kauzu vysvětlí, mlčela jako hrob a vše jí prošlo, protože policie ji neobvinila a nakonec případ i přes velké pochybnosti uzavřela, jak tehdy zjistily Seznam Zprávy.

Její největší výtvor smetl Bartoš ze stolu

Dostálové politická kariéra byla vždy spojená s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tam začala jako náměstkyně za Věry Jourové a pokračovala i za Karly Šlechtové. Skončila tam až v roce 2017, když začala poslaneckou dráhu jako nestranice za Babišovo hnutí ANO. O pár měsíců později se však po vyhraných volbách na ministerstvo vrátila jako jeho šéfka a funkci zastávala až do konce Babišovy vlády v roce 2021. Platila za spolehlivou podřízenou, která šéfa hájila všude, kde mohla, hlavně v televizních debatách. Za jejího úřadování vznikl nikdy nerealizovaný návrh nového stavebního zákona včetně návrhu digitalizace stavebního řízení, o kterém jsme psali v souvislosti s koncem ministra Bartoše.

Odměna v podobě Bruselu

Po nástupu Fialovy vlády však Andrej Babiš na spolehlivou podřízenou nezapomněl. Stala se místopředsedkyní sněmovny a šéf hnutí ANO začal připouštět, že by mohla vést jejich kandidátku do Bruselu. Zajímavé ale je, že stále nebyla členkou hnutí. Tou se stala až poté, co úspěšně dovedla kandidátku ANO do Bruselu. Tam se babišovci stali součástí opoziční frakce Patrioti pro Evropu, kde jsou odříznutí od veškerého rozhodování v europarlamentu. Jak jsme však také psali, teoreticky jim to vyhovuje. Je to zřejmě i odměna za předchozí loajalitu, kterou Dostálová svému šéfovi prokázala. To je totiž vlastnost, které si Andrej Babiš cení nejvíce.