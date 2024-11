Babišova poslankyně a nejdražší máslo v republice

Babišova poslankyně Balaštíková vyrazila na nákup a náhodou koupila asi nejdražší máslo v republice. Chtěla tak dokázat neschopnost ministra zemědělství, dokázala ale maximálně to, že buď vůbec netuší, kolik co stojí, nebo si myslí, že může ministr zemědělství přímo ovlivnit ceny u obchodníků.

Margita Balaštíková se rozhodla, že jejím tématem číslo jedna ve Sněmovně se stane cena másla. Dokonce kvůli tomu opustila poslanecké lavice a rozhodla se navštívit obchod, aby zjistila, jak je na tom cena téhle základní potraviny. „Dobrý den, máte máslo?“ ptá se poslankyně na videu, které pověsila na sociální síť X. „Ano,“ odpovídá na „rozhodně nesehrané“ scénce prodavač. Po několika dalších bolestivých replikách jí tedy prodává máslo za těžko uvěřitelných 82 korun.

Kritika ministra Výborného

Tato zkušenost Balaštíkové zřejmě stačila pro to, aby se vrátila do Sněmovny a začala tepat vládní koalici, jmenovitě Marka Výborného, ministra zemědělství. „Pane ministře, co se tak starat o zemědělství? Co se tak zajímat o to, proč nám kvůli vašim rozhodnutím jdou ceny potravin nahoru?“ ptá se rozčilená poslankyně. „Já jsem včera udělala kontrolní nákup, máslo za 82 korun, cena másla je nejvyšší za posledních 20 let. To asi není dobrá vizitka práce ministra zemědělství,“ mračí se Balaštíková.

Kontrolní nákup v předraženém obchodě

Její argumentace má ale několik děr, na které by redakce Čtidoma.cz chtěla upozornit. Prvním je rozhodně zmiňovaný kontrolní nákup. Balaštíková si zřejmě vybrala prodejnu, která má skutečně máslo předražené. Kdyby totiž zašla do Lidlu, kde majitel krámku máslo skutečně kupoval, jak poznáme podle značky Pilos (privátní značky řetězce), zjistila by, že tuhle potravinu tam v době psaní článku mají za padesát korun. Nemusela se tedy nechat zbytečně natáhnout o 32 korun na jedné kostce másla. To, že v podobných obchodech je ale cena podstatně vyšší než v řetězcích, běžný nakupující tuší. Kontrolní nákup pak také skutečně netkví v tom, že si vyberete nejdražší obchod široko daleko.

Ministr zemědělství a cena potravin

Druhým problémem v projevu poslankyně je představa o tom, že ministr zemědělství má přímou možnost ovlivnit cenu základních potravin. Česká republika není izolovaná ekonomika a ceny potravin tu ve velké míře odpovídají cenám na evropském trhu a představa, že ji český ministr zemědělství jako na povel sníží, je poměrně absurdní. Třeba i v Německu je cena másla v současné době poměrně vysoko.

Babišovo máslo za sedmdesát

Nadějnou možností však je, že by Margita Balaštíková zkusila poprosit Andreje Babiše, jehož Agrofert je jedním z největších producentů másla v Česku, zda by nechtěl trochu zkrátit své zisky a Čechům, na kterých mu tak záleží, máslo zlevnit. České máslo jeho značky Olma je například v supermarketu Košík.cz druhé nejdražší, zákazník ho koupí za necelých sedmdesát korun.

