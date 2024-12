Balaštíková z ANO chce regulovat ceny másla. Mlékař Babiš by jí nepochválil

Zastropovat, regulovat, nařídit pevnou marži prodejcům. Tak by poslankyně Margita Balaštíková chtěla uchránit Čechy před drahými základními potravinami. Už se o to pokoušela několikrát. Když se třeba snažila ministru zemědělství dokázat, jak je drahé máslo, povedl se jí husarský kousek a v zapadlém krámku jej koupila za 82 korun, mnohem dráž, než v tu samou chvíli šlo koupit v supermarketu, odkud značka pocházela.

Chce pevné marže

„Já jsem byla třeba příznivcem toho, abychom u základních druhů nastavili pevné marže, aby ty výkyvy u těch potravin nebyly tak velké a to z jednoho prostého důvodu. Aby s námi nemohli tak ti obchodníci mávat. Nebylo to pochopeno ve sněmovně a já dneska říkám: Nabízela jsem tu možnost, nebyla pochopena, tak proč po ní najednou voláte? Protože se ukázalo, že na trhu není všechno v pořádku," řekla v nedávném rozhovoru pro Českou televizi, kde jen pár minut předtím vysvětlovala, že vysoká cena másla před Vánoci je normální kvůli vysoké spotřebě. Ano, je a v rozporu s tím, co Balaštíková tvrdí, momentálně nikdo po regulaci cen nevolá.

Regulace nefunguje

Není to poprvé, kdy bývalá zaměstnankyně Agrokombinátu Slušovice navrhuje regulovat ceny. Už tak dělala třeba v případě pohonných hmot. Ani poté, co mohla pozorovat dopady podobných návrhů třeba v Maďarsku (krachy benzínek, obrovské fronty, nedostatek paliv), od toho neustupuje. To, že svými návrhy navíc jde nepřímo proti byznysu šéfa svého hnutí Babiše, zřejmě už vůbec neřeší. Pokud by totiž zastropovala marže obchodníků, kde sice Andrej Babiš žádného zásadního hráče neovládá, snadno by mohla strhnout pozornost právě na výrobce.

Mohla by posvítit i na Babiše

Tam už by ji zřejmě Babiš tak nepochválil. Jak vyplývá z výpovědí experta, kterého redakce ČtiDoma.cz oslovila, totiž šéf hnutí ANO může cenu přímo ovlivnit. „Silná značka určitě může ovlivnit cenu komodity, zrovna máslo je ve sledovaném spotřebním koši a na změnu ceny se rychle reaguje," řekl redakci vedoucí pracovník nákupu jednoho z řetězců, který si nepřál být jmenován. Pokud by tedy Balaštíkové vysoké ceny skutečně ležely na srdci, klidně by mohla začít orodovat v Babišově Agrofertu.

Důsledky? Máslo nebude

Pokud si ale poslankyně Balaštíková myslí, že regulace cen ze strany státu způsobí to, že Češi budou kupovat levné potraviny a prodejci si regulaci cen nechají bez problémů líbit, je na omylu. Nikdo nebude chtít zmenšovat své výdělky a pokud budou muset (nejen) řetězce máslo a další potraviny prodávat za nařízenou cenu, radši jej nabídnou jinde. To je mechanismus, který se spolehlivě projevil už mnohokrát.

KAM DÁL: Kde bere diktátor na svůj luxus? Severokorejští diplomaté jako státní drogoví dealeři