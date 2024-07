Bůh si vybral Trumpa a ten míří do Bílého domu. Evropu a Ukrajinu čekají těžké časy, říká generál Šedivý

Donald Trump před pár dny přežil vlastní smrt, jen kousek chyběl k tomu, aby mu kulka atentátníka prostřelila hlavu. A z kandidáta na prezidenta USA je v mnoha očích mučedník, Bohem vyvolený člověk. Možná šlo o zlomový moment celých voleb a Trump se opět nastěhuje do Bílého domu. Co by to znamenalo pro konflikt na Ukrajině? A jak vlastně pracovala Trumpova ochranka v době atentátu? Pro Čtidoma.cz v rozhovoru odpovídal generál Jiří Šedivý.

Den po atentátu byl Donald Trump vykreslován jako Bohem vyvolený, což mohlo u mnoha věřících znamenat přesvědčení nevyhnutelnosti jeho vítězství v prezidentských volbách. Napsal to web Politico s tím, že jeho cesta do Bílého domu je prakticky vydlážděna a jen máloco ho může zastavit. Těžko to bude slabý protikandidát Joe Biden, který už sám připustil, že by mohl z boje o funkci nejmocnějšího muže planety odstoupit. Zřejmě by ho nahradila současná viceprezidentka Kamala Harris.

Trump je dobrou zprávou pro Putina

Otázka je, zda je to dostatečně silná osobnost. Mnoho lidí děsí, co by se dělo, kdyby se Trump do Bílého domu dostal. I nedávný atentát na jeho osobu byl důsledkem vyostřené rétoriky, kterou používá. „Nepoučil se z aktivit, které po zvolení Bidena vyprovokovaly ‚útok na Kapitol‘. V tomto ohledu můžeme jasně vidět paralelu s pokusem o atentát na Roberta Fica. Oba používají velmi agresivní rétoriku,“ řekl pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Jiří Šedivý. Zvolení Trumpa prezidentem USA by pak mohlo být dobrou zprávou i pro ruského prezidenta Vladimira Putina.

Co by to znamenalo pro konflikt na Ukrajině?

Bezpochyby by došlo k některým změnám ve vnitřní i zahraniční politice USA. Donald Trump by se pokusil o vyřešení ruské agrese na Ukrajině cestou, která je mu vlastní a kterou jsme zažili v době jeho minulého prezidentského období, kdy zkoušel vyřešit problém Severní Koreje i Íránu. Ani jedno se mu nepodařilo. Předpokládám, že podobnou cestou by se pokusil postupovat i na Ukrajině. Zároveň si myslím, že by to s Putinem dopadlo stejně jako s Kim Čong-unem.

Tlačil by Trump na evropské spojence, aby v takové míře nespoléhali na USA?

To je naprosto bez debat. Vyvíjel by mnohem větší tlak na to, aby spojenci USA v Evropě převzali větší díl odpovědnosti za svoji bezpečnost, což znamená velmi těžké časy. S tím totiž souvisí to, že by po nich chtěl, aby věnovali větší úsilí a více finančních prostředků na pomoc Ukrajině.

Kam chce Trump poslat peníze, které by „ušetřil“ v rámci konfliktu na Ukrajině?

Preferoval by mnohem větší investice do přípravy ozbrojených sil a jejich schopnosti reagovat na potenciální konflikt s Čínou. Pokud bude prezidentem, bude znovu více financí věnovat na zajištění jižní hranice a, logicky, jako v minulosti na podporu vlastního rozvoje USA. Se zkušeností z minulého prezidentského období se s určitými korekcemi vrátí k zásadám, které uplatňoval dříve. Také je nutné připomenout, že ani prezident USA nemá absolutní moc a případné excesy je politický systém USA schopen korigovat.

V USA (samozřejmě nejen tam), jsou na vzestupu extrémistické síly. Byl to důvod atentátu na Donalda Trumpa?

Pokus o atentát byl výsledkem ostré politické soutěže v USA a nezvykle agresivní rétoriky obou kandidátů na prezidenta. To vše je umocněno současným neutěšeným stavem v oblasti bezpečnosti, a to jak válkou na Ukrajině, tak blížícím se konfliktem s Čínou. Součástí je i neschopnost efektivně řešit migraci, která USA sužuje mnoho let.

Dá se tam hledat nějaká paralela s nedávným útokem na Roberta Fica?

Přímou souvislost nevidím. Ale paralelu lze vypozorovat ve vedení ostré politické rétoriky, vyřizování si účtů s protivníky. I na Slovensku se společnost radikalizovala. Ostatně to premiér Fico naznačoval, když krátce před pokusem o jeho zavraždění tuto možnost zmínil. Určitě to byl více pocit než reálií podloženou informací, přesto napětí ve slovenské společnosti dosahovalo takové úrovně, že se nedal vyloučit podobný čin někoho, kdo toto řešení uvidí jako jediné možné. V obou případech je na politicích, aby zvažovali, jaký dopad mají jejich aktivity, včetně radikálních až agresivních vystupování na určitou část politického spektra. To platí, i když ne v takové urgenci, i pro ČR.

Může to ovlivnit nadcházející prezidentské volby v USA, může to Trumpa posílit, protože je v roli oběti, chudáka…?

Zcela určitě. Trump z této události vychází jako „vítěz“. Podle jeho gest bezprostředně po střelbě to určitě pochopil i on. Kongres republikánů, kde byl Trump nominován na kandidáta na prezidenta USA, to potvrdil. Zdá se ale, že Trump i Biden si uvědomili, že musí rétoriku zmírnit. Jak jim to vydrží dlouho, to se uvidí. Trump se nepoučil z jeho aktivit, které po zvolení Bidena vyprovokovaly „útok na Kapitol“. Takže ano, pokus o atentát Trumpa posílil a zlepšil jeho vyhlídky na znovuzvolení prezidentem USA.

Mimochodem, byla reakce ochranky Donalda Trumpa adekvátní, nebo došlo k podcenění?

Je nutné rozdělit jeho osobní ochranku a přípravu a zabezpečení místa mítinku ochrannou službou. Osobní ochranka reagovala rychle. Vytkl bych jí snad jen to, že dopustila, aby se Trump v průběhu jeho přesunu k odsunovému prostředku několikrát vystavil nebezpečí další střelby, když gesty vztyčenou pěstí deklaroval své odhodlání „bojovat“. V té době nikdo nevěděl, zda je ještě někde ukryt další střelec. Ale zásadní pochybení vidím v ochranné službě, která nezajistila budovu, ve které údajně měla policie svoje stanoviště a ze které střílel atentátník.

Kdo měl tuto budovu zajistit?

O tom se stále vedou debaty. Každopádně střecha budovy ve vzdálenosti 133 metrů od chráněné osoby měla být soustavně pozorována. A někdo ji určitě měl ve svém sektoru pozorování. Mohla selhat místní policie v zabezpečení vlastní budovy. Ale když svědci zpozorovali, že se atentátník s dlouhou zbraní pohybuje na střeše, měl někdo z odpovídajícího místa pozorování zjistit pohyb na střeše a okamžitě přijmout opatření k ochraně Donalda Trumpa. Ostatně odstřelovači po prvních výstřelech atentátníka zneškodnili.

Jestli tomu rozumím dobře, tak místo, odkud padl výstřel na Trumpa, bylo možné dobře pozorovat, je to tak?

Rozhodně ano. Vyšetřování určitě ukáže na řadu dalších pochybení. O závěrech se bude dlouho diskutovat a měly by být poučením i pro nás, protože tady máme případ „Fico“.

