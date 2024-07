Legendární Dominik Hašek: Žádná síň slávy pro ruské hokejisty v NHL. Propagují zabíjení ukrajinských dětí

Ruští hráči v NHL by neměli být vyznamenáni, pokud neodsoudí válku a zabíjení na Ukrajině. Každé vystoupení ruského občana je podle Dominika Haška propagace násilné invaze na Ukrajinu, říká hokejová legenda v souvislosti s tím, že do hokejové síně slávy by měl vstoupit útočník Detroit Red Wings Pavel Dacjuk. Dominik Hašek bude kandidovat do Senátu.

„Svými výbornými výkony a vším, co pro hokej udělal, si Pavel místo v HHOF bezpochyby zaslouží. Uvedení do HHOF je veřejné a je zvykem, že na uvedení do HHOF je přítomen každý přijatý. Zde je třeba říci, že každé veřejné vystoupení ruského občana, který oficiálně neodsoudil ruskou imperialistickou válku a další zločiny s ní spojené, je automaticky obrovskou reklamou na válku a další ruské zločiny, včetně genocidy ukrajinských dětí,“ píše na svém twitterovém účtu Dominik Hašek.

Angažovaný bojovník Hašek

Hašek je dlouhodobým kritikem účasti ruských sportovců na mezinárodních sportovních soutěžích a NHL, kde strávil dlouhá léta, není výjimkou. Hašek ale například dlouhodobě kritizuje i firmy, které z Ruska i přes mezinárodní sankce neodešly – třeba Pepsi. Podle něj i takové firmy pomáhají financovat ruskou imperialistickou válku.

„Nevím, jestli Pavel plánuje v příštích měsících odsoudit ruskou válku a hlavně jestli je toho schopen. Jeho vystoupení na předávání cen bude mít za následek eskalaci války, oddálení vítězství Ukrajiny a oddálení dosažení míru,“ píše Hašek s tím, že to automaticky znamená větší ztráty na životech na obou stranách. Podle něj se Kanada a Hokejová síň slávy musí rozhodnout, zda má vystoupení ruského občana větší cenu než lidské životy.

Proti Rusům bojuje i Hrdina

Hašek není jediným hokejistou, který aktivně vystupuje proti hráčům, kteří jak přímo, tak nepřímo podporují ruskou agresi na Ukrajině. Když český obránce Libor Šulák kritizoval v ruské televizi Haška kvůli jeho přístupu k podobným záležitostem, zastal se tehdy Haška poměrně nevybíravým způsobem další z hokejových legend, Jiří Hrdina. A rozhodně si u toho nebral servítky. „Ty jelito, co se asi honí hlavou tobě, když vidíš, co ruský teroristi provádí na Ukrajině,“ vzkázal tehdy Šulákovi Hrdina.

Hašek míří do Senátu, možná i na Hrad

Hašek se nedávno také rozhodl začít politickou kariéru. Za TOP 09 kandiduje do Senátu a nedávno se v talkshow Sedm pádů Honzy Dědka nechal slyšet, že přemýšlí o kandidatuře na prezidenta. „Je to něco, co mě zajímá. Určitě. Ti kandidáti, kteří letos byli, byli velmi dobří. Necítil jsem, že teď je ta pravá chvíle. Myslím si, že byli lepší než já, úplně na rovinu. Tím chci říct, že nevíme, co bude za pět let, nevíme, co bude za deset let. Já v žádném případě nic nevylučuju – je to něco, co mě zajímá. Ale uvidíme,“ prohlásil hokejový brankář a medailista z Nagana.

Hašek není první sportovec, který ze svého hřiště zamířil do politiky. V Poslanecké sněmovně seděl třeba jeho spoluhráč z Nagana Jiří Šlégr, ze skokanského můstku dolétl do sněmovny Pavel Ploc – oba za ČSSD. Do letošních eurovoleb šel také Vladimír Růžička, tentokrát ale za stranu PRO Jindřicha Rajchla.