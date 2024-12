Milovník Ruska, který vyhrožoval prezidentovi, přeje smrt i Petru Fialovi. Za ceny energií

„Přišlo vyúčtování od ČEZu, poprvé historicky jsem v nedoplatku. A nové vyúčtování, a to mám dva jedničku (myšlen zřejmě byt 2+1, pozn. red.) celou na diodě, vole (myšleno zřejmě diodové osvětlení, pozn. red.), fakt jako nízkonákladovej kvartýr, tak výše záloh na dva jedničku? Dva a půl tisíce,“ líčí Zdeněk Doleček v jednom ze svých nejnovějších videí a propuká v hurónský smích. „Fialo, ty jsi sv*ně, ty vole! Tohle mám pro tebe, ty zku*vysyne, přeju ti smrt! Nic jiného si totiž nezasloužíš, ty kryso. Aby tě rozkrájela minimálně rakovina p*dele,“ hrozí Doleček premiérovi země.

Sledující mu tleskají

Pokud si myslíte, že se Doleček za něco podobného dočká u svých sledujících odsouzení či umravnění, bohužel jste na omylu. Ti jej v podobných vyjádřeních ještě podporují. „Přesně řečeno, už aby ta sv*ně chcípla,“ píše mu pod videem jistý Stanislav Sixta. Iva Rosická, jedna z dalších hvězd české dezinformační scény, už však větří, že by podobné výroky měl i Doleček trochu mírnit. „Máte pravdu, ale pozor, aby se vaše slova neotočila proti vám. Přej a bude ti dáno,“ vzkazuje Dolečkovi. Není ovšem jasné, zda myslí zhoubnou nemoc, či policejní vyšetřování za trestný čin nebezpečného vyhrožování.

Jiné už za výhrůžky soudili

V druhém zmíněném případě by totiž Dolečka mohl stihnout podobný trest, jaký už si vyslechlo několik dezinformátorů z jeho názorového tábora. Za výhrůžky vůči vládě totiž soud nedávno potrestal třeba malíře pokojů Jakuba Netíka, který vyhrožoval ministrovi vnitra Rakušanovi, že bude viset. Netík se sice pokoušel vymlouvat, že oním visem myslel portréty politiků na zdi, na to mu ale soud neskočil a potrestal jej dvouletou podmínkou. Podobný trest by tak mohl stihnout i Dolečka.

Další z dezinformátorů, Tomáš Čermák, na sociálních sítích vyzýval svoje sledující, aby za použití násilí v době pandemie covidu-19 zabránili přijetí novely pandemického zákona. Čermák se vyhýbal nástupu do vězení a tvrdil, že hodlá utéct do Ruska. Nakonec ho v polském Lublinu zatkla tamní policie a odeslala zpět do Česka. Tady si v současné době odpykává trest se svým kolegou Patrikem Tušlem, který za vyhrožování šéfovi lékařské komory Milanu Kubkovi a za další činy dostal 19 měsíců natvrdo.

Doleček hrozil Pavlovi i Vetchému

Zdeněk Doleček je známá firma mezi ruskou pátou kolonou, která působí na českých sociálních sítích. Jde o řemeslníka ze Staré Role, který dojíždí za prací do sousedního Německa. Ačkoliv o sobě rád tvrdí, že není žádný hrdina, s výhrůžkami osobnostem politické i kulturní scény má velké zkušenosti.

Mezi terče jeho silných slov už dříve patřil třeba Petr Pavel, kterému hrozil fyzickou likvidací. „Já chci defenestraci, já ho chci chytit za d*žku a rozbít mu kamenem lebku,“ prohlašoval o českém prezidentovi ve videu, o kterém jsme psali v tomto článku. Výhrůžek a agresivních výpadů od Dolečka se pak dočkal i autor článku nebo herec Ondřej Vetchý, tentokrát kvůli podpoře Ukrajiny napadené Ruskem. „Kopl bych do tebe a našli by tě v pangejtu, ty šmejde,“ vzkazoval herci s tím, že mu utrhne uši a pověsí si je na krk.