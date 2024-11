Dezinformátor Vrabel vyhrožuje řediteli Národního muzea

Ladislav Vrabel drsně zaútočil na šéfa Národního muzea. „Chci vědět, jak se jmenují jeho děti, kam chodí do školy,“ úkoluje svoje příznivce na sociálních sítích, aby na ředitele instituce hledali špínu. Důvod? Nemůže vystát ukrajinskou vlajku na budově instituce.

„Naše Národní muzeum řídí člověk, který nehájí národní zájmy,“ tvrdí ve videu, které uveřejnil na svém facebooku, známý dezinformátor a pořadatel protivládních protestů Ladislav Vrabel. Na takový názor má zajisté právo a nikdo mu jej nebere, v dalších slovech ale proti řediteli instituce rozjíždí doslova štvanici. „Přátelé, chtěl bych vás poprosit o jednu věc. Nevím, kdo je ředitelem Národního muzea, ale chtěl bych to vědět. Chtěl bych vědět, jak se jmenuje, kam chodil do školy, kolikrát byl ženatý a kdo byly jeho manželky a kdo je jeho současná manželka, jestli nějakou má. Chtěl bych vědět, jaké má děti, jak se jmenují a kam chodí do školy,“ nabádá svoje příznivce.

Štvanice na ředitele

„Tohle je naprosto zásadní osoba pro Českou republiku. Tenhle člověk se rozhodl, že půjde proti celému národu a na nejdůležitější budovu v našem státu ze své vůle pověsí cizí státní vlajku,“ dodává. Otevřeně tak přiznává, že se chce zaměřit na soukromí člověka, které nemá s jeho činy v čele státní instituce vůbec nic společného. To je klasická snaha o zastrašení, jakou jsme v podání jemu podobných individuí viděli už mnohokrát.

Ředitel dostal za vedení muzea vyznamenání

S podivem však je, že člověk, který je schopen zorganizovat protesty, při nichž se rozzuřený dav snaží strhnout onu vlajku z budovy muzea, vůbec netuší, kdo takovou instituci vede. Ředitel Národního muzea totiž není žádnou utajenou osobností. Už dvaadvacet let jej řídí špičkový historik Michal Lukeš, pod jehož vedením zažilo muzeum nevídaný rozvoj. Jako šéf stojí za zásadní rekonstrukcí muzea a památek jím spravovaných. V roce 2019 za to dostal medaili Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana a také Řád bílého dvojkříže od slovenského prezidenta Andreje Kisky.

Vrabel má za dezinformace podmínku

Snaha diskreditovat nebo zastrašit Lukeše tím, že se Vrabel a jeho příznivci budou zaměřovat na Lukešův osobní život, je mimořádně odporná a rozhodně nejde o národní zájem, jak se snaží tato skupina lidí tvrdit. S podobnými praktikami má ostatně Vrabel bohaté zkušenosti, byl kvůli nim i u soudu, který jej potrestal za bizarní výroky o tom, že Česko se chystá zaútočit na Rusko. „Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. Jestli vás to nezvedá ze židle, tak už nevím. Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života,“ tvrdil v roce 2023 na demonstraci právě před muzeem. Soud tyto výroky „ocenil“ čtyřměsíčním podmíněným trestem s odkladem na rok a půl.

Sověti na muzeum stříleli z kulometů

Národní muzeum bylo jednou z prvních institucí, které vyvěsily na své sídlo ukrajinskou vlajku poté, co byla země napadena Ruskem. Při zmíněné demonstraci, kterou Vrabel spolupořádal v březnu 2023, se desítky lidí snažily vlajku strhnout, zabránila jim v tom ale policie a muzeum muselo být evakuováno. Jen pro připomenutí – na tu samou budovu bezdůvodně stříleli vojáci zemí Varšavské smlouvy, když pod vedením Sovětského svazu v roce 1968 obsadili při invazi Československo. Stopy po kulkách jsou viditelné dodnes.

KAM DÁL: Je Vojta Dyk nechutný, nebo geniální? Jde o jeho pozadí.