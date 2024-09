Okamura, Ukrajinci, ryby, důchodci a novodobý Hitler

„Fialova vláda Ukrajincům vyplatila 45 miliard korun za rok a pak řekne českým důchodcům a českým maminkám s dětmi, že na ně nemá peníze? To je fakt hnus. Odporný,“ rozčiloval se Okamura loni v debatě na CNN Prima News. „Většina Ukrajinců jsou ekonomičtí uprchlíci, kteří tady vysávají sociální dávky. To je potřeba ukončit,“ blouznil Okamura. Tyto úvahy však teď naprosto rozbilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které informace zveřejnilo v tiskové zprávě.

Ministerstvo: Ukrajinci vydělávají

Ke zprávě se vyjádřil i samotný ministr Marian Jurečka na svém Twitteru. „Řeknu to znovu pro všechny obchodníky se strachem. Naprostá většina dospělých uprchlíků z Ukrajiny u nás pracuje, platí odvody a do rozpočtu odvádí mnohem více, než kolik vydáme na pomoc jejich krajanům. Nešiřte lži a nenávist,“ vzkázal lidem jako Okamura. Ministerstvo pak přikládá konkrétní čísla. Jen od ledna do června vydělali ukrajinští uprchlíci Česku po odečtení 4,4 miliardy korun. O vysávání systému sociálních dávek tak nemůže být ani řeč.

Okamura šířit nenávist musí

Okamura proti Ukrajincům brojí dlouhodobě. Proč tomu tak je, vysvětlil pro Čtidoma.cz Jan Charvát, politolog z Univerzity Karlovy a expert na extremismus. „Okamura kampaň prakticky začal tím, že v posledních týdnech byl mnohem více vidět a slyšet. Když ale neustále vyhrožujete migrací a podobnými tématy, časem vám nezbyde nic jiného než přitvrzovat a přitvrzovat. Když budete neustále říkat to samé, co jste říkal před dvěma nebo pěti lety, ti lidé to přestanou brát,“ říká Charvát.

Vysvětluje také, proč musí Okamura ve své kampani přitvrzovat. „Reálně totiž hrozí, že si volič řekne – teď tady byl někdo nový, kdo to říká trochu lépe, tak to hodím jemu. Je jedno, jestli je to Přísaha, nebo Motoristi. Velká část Okamurových voličů se nechá strhnout tímto způsobem, protože je pro ně důležité, aby měli neustále nová témata,“ říká politolog. Dávky Ukrajincům byly právě to silné téma SPD, které jim teď ministerstvo práce vzalo.

Lži s ukrajinskými pytláky