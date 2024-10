Petr Fiala je agentem StB! Jenže „dokument“ vyrobil amatér z karty Babiše

Na sociálních sítích se objevila statistická karta, která má dokazovat, že premiér Petr Fiala byl agentem StB pod přezdívkou Fialka. Fotografii údajné karty zveřejňují anonymní účty na sociálních sítích, jde ale o poměrně nezdařený podvrh. Není to poprvé, co se podobná dezinformace objevuje, pokaždé ale v trochu dokonalejší podobě.

„Dokáže někdo zdejší potvrdit pravost?“ zveřejnil podivný dokument účet, který patří jakémusi Jakubovi. Statistická karta, kterou si můžete prohlédnout zde, má dokazovat spolupráci Petra Fialy s komunistickou Státní bezpečností. Stačí ale krátký pohled na kartu a i neodborník má o její pravosti vážné pochybnosti. Ani to však nezabraňuje tomu, aby se dezinformace šířila jako lavina v konspiračních skupinách a pomocí řetězových mailů.

Zásadní nesrovnalosti

Dokument, který měl být podepsán v roce 1986, totiž vykazuje poměrně zásadní nesrovnalosti. V kolonce se státní příslušností je totiž vyplněna zkratka ČR. Ta je používána pro Českou republiku, státní útvar, který vznikl v roce 1993. Dalším zásadním nedostatkem je útvar StB, který má Fialův nábor řešit. Zkratka „XII. správa ZNB“ totiž přísluší podle slovenského Ústavu paměti národa bratislavské kontrarozvědce, která byla útvarem Zboru národnej bezpečnosti, odkud také pochází tato zkratka. Karta je tak nade vši pochybnost falešná.

Karta patří Babišovi

Pikantní tak je, že zmanipulovaný obrázek má svůj původ ve skutečné kartě člověka, který už měl stejnou funkci jako Petr Fiala, a ačkoliv se bránil, spolupráci s StB mu přiřknul jak český, tak slovenský soud. Jde o fotografii karty Andreje Babiše. O to pikantnější je, že obrázek ve velké míře používají právě Babišovi příznivci pro diskreditaci Fialy. Není to ale poprvé, co se tento podvrh na internetu objevil.

Recyklovaná lež

První verze takové zprávy se objevuje od června loňského roku a jde už o třetí modifikaci původní zprávy. Dvě předchozí verze a jejich vývoj popisuje web Central European Digital Media Observatory. „Původní podvrh obsahoval změny pouze v krycím jméně, které tak nově mělo znít Fialka, a v druhu TS (tajné spolupráce), který návodně obsahoval navíc i celé jméno Petra Fialy, byť byla daná kolonka určena pouze pro označení typu spolupráce, jako byl agent, rezident či držitel propůjčeného bytu,“ objasňuje web fact-checkingové organizace.

Ani třetí verzi ale zřejmě nefalšoval někdo, kdo by si alespoň přečetl, kde jeho předchůdci udělali chybu, a dokonce udělal některé chyby úplně nové. Na příčetnost a inteligenci dezinformátorů to tak nevrhá zrovna nejlepší světlo.

Babiš se kvůli StB soudil

Původní držitel této karty, Andrej Babiš, se nařčení ze spolupráce se Státní bezpečností bránil soudně a odvolával se, kam mohl, nicméně všechny soudy, u kterých svůj status agenta napadal, jej jako spolupracovníka tajné policie potvrdily. Babiš to zkoušel i na Slovensku a také zde mu bylo potvrzeno rozhodnutí, že je ve svazcích StB veden oprávněně. Babiš však neustále tvrdí, že agentem nikdy nebyl.

